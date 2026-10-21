Respalda Citlali Calixto iniciativa de la Gobernadora Evelyn Salgado para crear la Secretaría Anticorrupción en Guerrero

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Como presidenta de la Comisión de Estudios Constitucionales, la diputada fundamentó el dictamen a la propuesta enviada por la mandataria estatal para transformar la Contraloría y prevenir el desvío de recursos.

Destacó que la medida impulsada por el Ejecutivo estatal elimina duplicidades, protege los derechos laborales del personal, incorpora lenguaje incluyente y fortalece la vigilancia ciudadana.

Chilpancingo, Gro., 21 de octubre de 2026.— En su calidad de presidenta de la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, la diputada local Citlali Calixto Jiménez fundamentó ante el Pleno del Congreso el dictamen favorable a la iniciativa enviada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, la cual transforma la Contraloría estatal en la nueva Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. La legisladora reconoció la visión de la mandataria estatal al adecuar la legislación de Guerrero con el marco federal que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante su intervención en tribuna, Calixto Jiménez explicó que la propuesta de la gobernadora otorga 48 atribuciones a la nueva dependencia para pasar de un esquema meramente reactivo a un modelo de prevención. “No se trata de un cambio de letrero en una puerta. Se trata de decidir qué tipo de gobierno queremos para Guerrero. La transparencia no se mide por el número de burocracias, sino por la información que efectivamente llega a la gente”, expressed la diputada al respaldar la reestructuración.

Asimismo, detalló que la reingeniería orgánica planteada por la titular del Ejecutivo respeta los derechos de las y los trabajadores, garantiza la protección de datos personales e impulsa la contraloría social para que la ciudadanía vigile la ejecución de las obras. Subrayó también que la norma incorpora lenguaje incluyente para visibilizar el trabajo de las mujeres en el servicio público, mientras que la eliminación de duplicidades permitirá reorientar recursos a rubros como salud, educación y seguridad.

Al evocar el legado histórico del Congreso de Anáhuac y los Sentimientos de la Nación, la legisladora llamó a consolidar instituciones que aseguren un manejo honesto del presupuesto estatal. “En nuestra tierra quedó escrito que las leyes debían moderar la opulencia y la indigencia. Desde entonces sabemos que el poder público sólo tiene sentido cuando sirve al pueblo, y que el dinero del pueblo jamás debe quedar al servicio de unos cuantos”, afirmó en su mensaje.

Finalmente, Citlali Calixto solicitó el voto a favor de sus compañeras y compañeros legisladores para dar cauce a este proyecto de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, garantizando certidumbre jurídica al estado y asegurando que los recursos públicos se traduzcan en bienestar social para las familias guerrerenses.