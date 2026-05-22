Aprueba el Congreso exhorto para incorporar a Costa Chica, Iguala y Zihuatanejo en promoción turística del Mundial 2026

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 21 de Mayo del 2026.— La diputada Araceli Ocampo Manzanares propuso exhortar a la Secretaría de Turismo del Gobierno estatal para que diseñe e implemente una estrategia de promoción que integre a los municipios de la región de la Costa Chica, a Iguala de la Independencia y a Zihuatanejo de Azueta dentro de las rutas turísticas oficiales con motivo de la Copa Mundial de la FIFA México 2026.

A través de un Punto de Acuerdo, que se aprobó por unanimidad, la diputada refiere que la Copa Mundial de la FIFA 2026, a celebrarse en México, Estados Unidos y Canadá, representa uno de los eventos deportivos más grandes de la actualidad, con una proyección de atraer a miles de visitantes internacionales, lo que constituye una oportunidad sin precedentes para posicionar la riqueza cultural, histórica y natural de Guerrero en el escenario global.

Aseguró que la verdadera trascendencia de este evento para el estado reside en ampliar la mirada del visitante y llevar el beneficio económico hacia aquellas regiones que poseen la riqueza.

Dijo que descentralizar el turismo en el contexto del Mundial es también una necesidad logística, ya que las sedes oficiales enfrentarán una saturación de servicios, transporte y hospedaje, y que Guerrero tiene la oportunidad de posicionarse como la alternativa inteligente.

“Al promocionar rutas diversificadas, el estado no solo alivia la carga de los destinos tradicionales, sino que ofrece al turista internacional una experiencia que le permitirá conocer nuestras raíces profundas”, refiere.

Destacó que, al incluir a Iguala en las rutas turísticas oficiales, se permite ofrecer una “Ruta de la Identidad” que conecte a la Ciudad de México con el origen de la nación mexicana independiente y la cuna de la primera bandera, permitiendo que el turista comprenda el significado de los colores que hoy la visten.

“Es necesario que este Congreso y la Secretaría de Turismo estatal caminen en un solo frente, sumando capacidades para que la infraestructura, la seguridad y la promoción se alineen en un plan estatal de vanguardia”, aseguró Ocampo Manzanares.