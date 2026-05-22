UAGro continúa invirtiendo en la modernización de sus espacios deportivos

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Inaugura una cancha de pádel en la Facultad de Contaduría y Administración

Acapulco, Gro., a 21 de Mayo del 2026.- Invertir en deporte es garantizar una educación integral y de excelencia para nuestras y nuestros estudiantes, afirmó Javier Saldaña Almazám, rector de la Universidad Autónoma de Guerrero.

En la Facultad de Contaduría y Administración en Acapulco, se inauguró una cancha de pádel totalmente equipada, junto con obras adicionales.

En esta obra se destinaron 5 millones de pesos a través del programa FAFEF 2025, sumando trabajos como la instalación de cortinas anticiclónicas y la rehabilitación de la cancha de usos múltiples.

En total representó una inversión integral conjunta de 7 millones de pesos, para este histórico semillero de profesionales de la contabilidad y la administración en Guerrero.

“Con estas acciones fomentamos hábitos saludables y posicionamos al deporte como un camino seguro para que nuestros jóvenes alcancen sus metas de vida. Buscamos formar a las y los hijos del pueblo de Guerrero en espacios dignos y de primer nivel”, resaltó.

Esta gran transformación de la infraestructura es posible gracias al respaldo decidido de nuestra Presidenta de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, y de nuestra Gobernadora, Mtra. Evelyn Salgado Pineda, indicó Javier Saldaña.