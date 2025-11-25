Comparece SEGOB y Finanzas ante el pleno de la LXIV Legislatura

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 24 de Noviembre del 2025.- Diputadas y diputados integrantes de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado iniciaron la jornada de comparecencias con la encargada del despacho de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta López Vega, y el secretario de Finanzas y Administración, Raymundo Segura Estrada, en el marco de la Glosa del Cuarto Informe de Gobierno de la maestra Evelyn Cecia Salgado Pineda.

Tras la lectura de la síntesis del estado que guarda la administración pública estatal, a cargo de Anacleta López Vega, intervinieron con sus preguntas las y los diputados María Irene Montiel Servín, Edgar Ventura de la Cruz, Robell Urióstegui Patiño, Gladys Cortés Genchi, Jesús Parra García, Héctor Suárez Basurto, Alejandro Bravo Abarca, Gloria Citlali Calixto Jiménez y Vladimir Barrera Fuerte.

Las interrogantes dirigidas a la encargada del despacho versaron sobre las movilizaciones sociales realizadas; la regularización de las policías comunitarias; las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos; el desplazamiento forzado y la atención a víctimas; la búsqueda de personas; los conflictos agrarios; las campañas de sensibilización y las “Guías Violeta”.

También se cuestionó cómo se atienden las demandas sociales y se garantiza la resolución pacífica de los conflictos comunitarios; cuántas víctimas han accedido a una reparación integral; el seguimiento a las medidas de restitución, rehabilitación y garantías de no repetición; los mecanismos de supervisión y evaluación en territorio para verificar que los servicios lleguen a quienes más los necesitan; así como las acciones para erradicar el matrimonio infantil, la violencia sexual y otras formas de violencia, entre otros temas.

En su intervención, la encargada de la Secretaría destacó que la dependencia ha impulsado un modelo de trabajo basado en el diálogo y el entendimiento, mediante la instalación de mesas permanentes con organizaciones sociales, universidades, sindicatos, colectivos, ciudadanos, comisarios municipales, autoridades tradicionales, pueblos originarios y representantes de comunidades afromexicanas, para la solución de conflictos.

“Se trabaja todos los días con presencia, diálogo y sensibilidad. Desde la Secretaría General de Gobierno seguiremos construyendo gobernabilidad con cercanía, diálogo y firmeza, porque sabemos que ese es el camino que ha permitido que Guerrero se mantenga de pie, enfrente sus retos con dignidad y nunca pierda el rumbo”, apuntó.

Comparecencia de la Secretaría de Finanzas

Por la tarde, se realizó la comparecencia del secretario de Finanzas y Administración, Raymundo Segura Estrada, quien fue cuestionado por las y los diputados María Irene Montiel Servín, Erika Lorena Lührs Cortés, Leticia Mosso Hernández, Jorge Iván Ortega Jiménez, Obdulia Naranjo Cabrera, Alejandro Bravo Abarca, Joaquín Badillo Escamilla, Beatriz Vélez Núñez, Guadalupe García Villalva y Luissana Ramos Pineda.

Las y los legisladores centraron sus cuestionamientos en si existe un plan para que la dependencia vaya más allá de recaudar por concepto de tenencia y hospedaje; sobre el presupuesto de egresos 2026; la deuda pública; la inversión en infraestructura, reconstrucción y servicios esenciales; las acciones para fortalecer la recaudación y combatir la evasión fiscal; cómo se está asegurando que el gasto público se ejerza con austeridad, eficacia y transparencia; los beneficios de la reducción del 62.1 por ciento de la deuda pública para las finanzas e inversión social; así como los mecanismos establecidos para garantizar que las Unidades de Género de la Administración Pública cuenten con los recursos necesarios para cumplir sus funciones, entre otros temas.

Al presentar la síntesis del estado que guarda la dependencia, el secretario de Finanzas señaló que las condiciones económicas y financieras del estado de Guerrero han evolucionado conforme a los retos y oportunidades de la entidad y que, gracias a una administración responsable y al uso eficiente de los recursos públicos, se ha logrado mantener la estabilidad en las finanzas estatales y avanzar en acciones que fortalecen el desarrollo económico y social.

También se plantearon cuestionamientos sobre el número de denuncias y sanciones relacionadas con casas gestoras; las auditorías realizadas a la dependencia; las medidas para evitar adeudos de municipios y organismos; los objetivos para una mejor recaudación; el porcentaje de inversión pública destinado a comunidades indígenas y afromexicanas; las obras de conectividad; y cómo se garantiza que la inversión en seguridad no se limite al gasto operativo.

Asimismo, reiteró que se continuará trabajando con responsabilidad, eficiencia y cercanía para que Guerrero siga avanzando hacia un futuro de prosperidad, igualdad y oportunidades para todas y todos.