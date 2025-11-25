Guerrero refrenda su compromiso con las mujeres y fortalece acciones para erradicar la violencia: Evelyn Salgado

Anuncio

Ciudad de México, a 25 de Noviembre del 2025.- En el marco del Día para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer a través de la videollamada nacional con gobernadoras y gobernadores del país, la titular del Ejecutivo estatal, Evelyn Salgado Pineda, reiteró el firme compromiso de Guerrero para avanzar en la construcción de un estado libre de violencia, resaltando el liderazgo de la presidenta de México en la transformación histórica que coloca a las mujeres en el centro de las políticas públicas.

Lo anterior fue dado a conocer en la Conferencia del Pueblo, que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria estatal, expresó “Reafirmamos con contundencia la política de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres y niñas. No más impunidad y no más silencio. Por la vida, por la tranquilidad y la felicidad de todas, unidas y unidos contra la violencia hacia las mujeres”, expresó Salgado Pineda durante su intervención.

La Gobernadora destacó que en Guerrero se han fortalecido de manera transversal las estrategias de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia, mediante acciones como: La consolidación del programa estatal de Centros de Justicia para las Mujeres, que brinda atención integral, apoyo jurídico, psicológico y acompañamiento especializado.

Así como el reforzamiento de la Ruta Violeta, que acerca servicios esenciales a zonas urbanas y comunidades rurales.

Además, el fortalecimiento de la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz, con enfoque prioritario en la protección de mujeres, niñas y adolescentes.

La Gobernadora dijo también que se realizan campañas permanentes de sensibilización y capacitación dirigidas a servidores públicos, instituciones educativas y sociedad civil.

Acciones coordinadas con municipios para garantizar entornos seguros mediante operativos preventivos y mecanismos de denuncia accesibles.

Salgado Pineda subrayó que el Gobierno del Estado continúa impulsando iniciativas para garantizar la igualdad sustantiva, el empoderamiento económico de las mujeres y la participación activa en la vida pública, con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.

“Hoy, México está viviendo una transformación histórica encabezada por una gran mujer. Desde Guerrero, seguimos sumándonos con convicción y trabajo firme. Concluyó la mandataria estatal.