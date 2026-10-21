Fortalece Congreso el marco legal contra embarazos adolescentes

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Chilpancingo, Gro., a 20 de Octubre del 2026.- Con el propósito de fortalecer los programas y acciones sobre derechos sexuales, reproductivos y de planificación familiar, el Congreso de Guerrero aprobó una serie de reformas y adiciones a la Ley Número 1212 de Salud del Estado de Guerrero.

Al fundamentar el dictamen en su calidad de presidenta de la Comisión de Salud, surgido de una propuesta impulsada por el diputado Marco Tulio Sánchez Alarcón (Morena), la diputada Beatriz Vélez Núñez destacó que la adición de la fracción 10 al artículo 22 del citado ordenamiento en materia de “salud sexual y reproductiva” pretende reforzar el fomento de la cultura de prevención de enfermedades de transmisión sexual y embarazos tempranos entre las y los menores de edad.

Abundó que con el paquete de reformas se establecen mecanismos de seguimiento y monitoreo periódico en las distintas regiones del estado, a fin de garantizar el desarrollo integral y saludable de las y los adolescentes, con especial atención en las comunidades rurales, a efecto de que se realicen pláticas de orientación sobre salud, derechos sexuales, derechos reproductivos y planificación familiar, con el adecuado acompañamiento de la Secretaría de Salud.

De igual manera, se prevé la habilitación de espacios seguros, dignos, libres de discriminación, bajo la supervisión de especialistas en salud que brinden atención integral y acompañamiento a la juventud guerrerense sobre estos temas.

Con lo aprobado, las legisladoras y legisladores esperan una reducción considerable en el impacto de los embarazos adolescentes, contribuyendo a garantizar a las y los jóvenes de Guerrero un futuro con mayores oportunidades académicas, profesionales, deportivas y sociales.

Razonó su voto a favor del dictamen la diputada Catalina Apolinar Santiago (Morena), quien destacó que el análisis y aprobación de la propuesta no son un mero trámite legislativo, sino mirar de frente la dolorosa y cruda realidad que lacera a las regiones más marginadas de Guerrero, en busca de revertir las frías estadísticas sobre tasas de fecundidad, derivadas de un añejo vacío institucional.

Intervino también la diputada Araceli Ocampo Manzanares (Morena), destacando que con estas acciones se pone en el centro de las decisiones a quienes representan el presente y el futuro de Guerrero.

El dictamen por el que se reforman y adicionan los artículos 3, 11 BIS, 17 TER, 20, 22 y el 87 BIS, fue aprobado por unanimidad.