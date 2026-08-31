Congreso de Guerrero invita al público a visitar su Tianguis Artesanal

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Chilpancingo, Gro., a 31 de Agosto del 2026.- El Congreso del Estado, a través de la Comisión de Artesanías llevará a cabo este 1, 2 y 3 de septiembre el Tianguis Artesanal 2026, con la participación de artesanas y artesanos de diversas regiones de la entidad que ofrecerán al público variados y coloridos productos elaborados por manos guerrerenses.

Luego de hacer la invitación al público en general, la diputada Claudia Sierra Pérez, presidenta de dicho órgano legislativo, resaltó la importancia de realizar estos eventos porque, además de que la ciudadanía adquiere productos de calidad a bajos precios, se brinda la oportunidad de que las y los creadores guerrerenses vendan sus productos directamente al consumidor, sin intermediarios, en beneficio de la economía de ambos.

Abundó que como, ya se ha hecho en repetidas ocasiones, participarán en este tianguis más de 30 artesanas y artesanos provenientes de las ocho regiones del estado, con productos como textiles, ropa, collares, mezcal, chocolate, bolsas, accesorios de piel, joyería de oro y plata, miel de abeja, productos de palma, artesanías de macao y laca, bisutería, carteras, huaraches en chaquira, aguardiente de sabor y huipiles de telar.

Asimismo, accesorios y ropa típica del municipio de Chilapa, sillas bordadas de Ayutla de los Libres, vestidos bordados de Acatlán, sombreros de Tlapehuala, fruteros de Teloloapan, cajitas de Olinalá, hamacas de Copalillo, chilate y otras variedades de bebidas.

La expo venta se estará realizando los días 1, 2 y 3 de septiembre de este año en la Explanada Centenario, ubicada dentro de las instalaciones del Congreso, de 10 de la mañana a las 5 de la tarde.