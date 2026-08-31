Javier Saldaña llama a fortalecer la unidad de la 4T durante Asamblea Informativa en Ayutla

Anuncio

Ayutla de los Libres, Gro. a 30 de Agosto del 2026.- Más de mil personas participaron en la Asamblea Informativa encabezada por el doctor Javier Saldaña Almazán, en la que se destacó la importancia de fortalecer la organización territorial y consolidar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional en Guerrero.

Ante simpatizantes y representantes de la región Costa Chica, Saldaña Almazán hizo un llamado a mantener la unidad del movimiento y a redoblar el trabajo cercano a la ciudadanía, en respaldo al proyecto de transformación que encabeza la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante su intervención, subrayó que la organización, la cercanía con el pueblo y los resultados son fundamentales para avanzar en la transformación del estado.

“Nuestro compromiso con Guerrero se demuestra en el territorio, con ética, capacidad de organización y amor por nuestro pueblo para mantener la unidad de este gran movimiento”, expresó.

El encuentro formó parte de las acciones de organización y fortalecimiento territorial que se impulsan en Guerrero, con el objetivo de mantener una estructura cercana a las comunidades y promover la participación ciudadana.