“Nadie tiene derecho a decidir por nosotros”, señala Jacko Badillo

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• Participa el acapulqueño junto a las Pargas y Pargos en Acción en asamblea informativa de Morena en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional

ACAPULCO, Gro. 30 de agosto del 2026.- Ante los embates del gobierno estadunidense al inmiscuirse en asuntos que sólo competen a los mexicanos y la traición de la derecha conservadora por su actitud entreguista, el diputado Joaquín Jacko Badillo Escamilla llamó a la población a fortalecer la defensa de la soberanía nacional.

Al participar junto a un numeroso contingente de Pargas y Pargos en Acción en una asamblea informativa en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional convocada por el partido Morena en la colonia Emiliano Zapata de Acapulco, Jacko Badillo convocó a respaldar el Gobierno de México que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el de Guerrero a cargo “de nuestra gran gobernadora Evelyn Salgado Pineda”.

El diputado acapulqueño enfatizó que no debemos permitir injerencias externas, haciendo valer la autodeterminación de los pueblos, “porque nadie tiene derecho a decidir por nosotros”.

El llamado Pargo de Acapulco destacó la presencia en el evento de sus compañeras diputadas Marisol Bazán y Citlali Calixto, así como de fundadores de Morena como Aidé Ibárez, Marco Antonio Adame, Robespierre Moreno, Nemesio Soberanis, Domingo de Jesús Fierro, Gerardo García Lozano, entre otros, y agradeció a Yolanda Domínguez Flores, coordinadora estatal de Enlace con el comité nacional de Morena; Adán López Guillermo, ooordinador operativo territorial y Michel Urquizo, coordinadora del Distrito 4 por la invitación y organización del evento.