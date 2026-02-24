Congreso de Guerrero reconoce el día del Rotarismo y refrenda alianza con clubes rotarios

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 23 de Febrero del 2026.– El diputado Jesús Urióstegui García, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, aseguró que la política y el servicio social deben caminar siempre de la mano, por el bien de Guerrero.

En el marco del Día del Rotarismo en el Estado de Guerrero, que se conmemora este 23 de febrero, y al participar como socio honorario en la sesión del Club Rotario, el legislador recordó que en 1936 el rotarismo echó raíces en la entidad, convirtiéndose en un pilar del desarrollo social. Destacó, además, que el Club Rotario Chilpancingo A.C. alcanza en 2026 la cifra dorada de 51 años de vida institucional.

Señaló que el Congreso del Estado, mediante decreto, aprobó declarar oficialmente el 23 de febrero como el Día del Rotarismo en Guerrero, una fecha que representa el testimonio vivo de la solidaridad transformada en acción.

“Mientras nosotros aquí legislamos para construir el marco jurídico de nuestra entidad, ustedes, en las calles, en las comunidades y en los hogares más necesitados, trabajan y ofrecen siempre una mano amiga, con el ejemplo de la generosidad”, agregó.

Asimismo, destacó que ser rotario implica entender que el éxito personal no está completo si no se traduce en bienestar colectivo, y expresó su admiración por la lealtad al lema ‘Dar de sí antes de pensar en sí’, una filosofía que —dijo— hoy más que nunca debe contagiarse en todos los niveles de la sociedad.

Finalmente, reiteró que en el Congreso tienen a un aliado y que al recibirlos se reconoce su labor, la cual contribuye a elevar la participación ciudadana en tareas nobles. Los conminó a seguir trabajando juntos por el bien de Guerrero.

Por su parte, el presidente del Club Rotario Chilpancingo A.C., Carlos Raúl Valdez Téllez; Baldomero Rodríguez, presidente del Club Iguala A.C.; Guadalupe Medina, presidenta del Club Acapulco Centro; Elí Sandoval, past gobernador del Distrito 4180; e Itzel Figueroa, presidenta del Club Sentimientos de la Nación, coincidieron en que declarar el Día del Rotarismo en Guerrero constituye un reconocimiento justo, merecido y público a la solidaridad y ayuda que Rotary brinda a las causas más nobles de la entidad

También reiteraron su compromiso de continuar promoviendo los valores y normas éticas que impulsan el ideal del servicio y fomentan la buena voluntad y la paz.