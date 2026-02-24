El Abierto Mexicano de Tenis representa desarrollo y bienestar para nuestra gente: Evelyn Salgado 

Anuncio

La Gobernadora asiste al arranque oficial de la edición 33 del torneo que reúne a jugadores de talla internacional

Acapulco, Gro., a 23 de Febrero del 2026.- “El Abierto Mexicano representa desarrollo, representa bienestar para nuestra gente; el Abierto Mexicano es para todas y para todos. Impulsa el empleo, beneficia directamente a miles de familias guerrerenses, fortaleciendo la economía local y la actividad turística”, expresó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda durante el arranque oficial de actividades de la edición 33 de este de este torneo que reúne a jugadores de talla internacional y que reafirma que Acapulco sigue siendo un referente a nivel internacional.

Acompañada por la presidenta del Consejo de Administración de Mextenis, Renata Burillo Gómez Haro, la mandataria estatal expresó su beneplácito por el inicio del Abierto Mexicano de Tenis, pues representa desarrollo y bienestar, impulsando el empleo, beneficiando directamente a miles de familias guerrerenses y fortaleciendo la economía local y la actividad turística.

“Este torneo es muestra de lo que podemos lograr cuando sociedad, iniciativa privada y gobierno, caminamos juntas y juntos, demostrando que Guerrero sigue siendo escenario de grandes eventos internacionales y un destino que está abierto a México y al mundo”, señaló.

En su mensaje, la jefa del Ejecutivo estatal dijo que para Guerrero es un honor ser nuevamente sede de uno de los torneos más importantes del deporte internacional y sobre todo, un evento que proyecta al estado ante millones de personas en más de 170 países. También sostuvo que esto confirma que Acapulco está vivo, de pie y cuenta con todas las condiciones de infraestructura, de seguridad y sobre todo, la anfitrionía de las y los acapulqueños, para hacer de esta edición todo un éxito, como lo ha sido año con año.

En tanto, Renata Burillo dijo que cada edición representa pasión, compromiso y una comunidad que ha hecho que este torneo sea muy especial. “El Abierto Mexicano es competencia de alto nivel, pero también es encuentro”, agregó.

Enseguida realizaron un recorrido por el área de exposición y venta, en donde visitaron el stand de Guerrero.

Asistieron a este evento el secretario de Turismo del estado, Simón Quiñones Orozco; el director general de Mundo Imperial, Seyed Rezvani; la presidenta del DIF Guerrero, Liz Adriana Salgado Pineda; el director del Abierto Mexicano de Tenis, Álvaro Falla Carrasco; el director operativo de Mextenis, Geoffrey Fernández; el director de área de Mextenis, Guillermo Díaz Barroso; el oficial mayor de la Sefina, Ricardo Salinas Méndez, entre otros invitados.