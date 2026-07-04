Exhorta Congreso a Ayuntamientos a realizar operativos para el cumplimiento de la gratuidad y mantenimiento en estacionamientos de plazas

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Chilpancingo, Gro., a 03 de Julio del 2026.- El Congreso del Estado aprobó en sesión de la Comisión Permanente exhortar a los 84 ayuntamientos y al Concejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres para que ejecuten operativos de inspección, vigilancia y, en su caso, clausuren de forma temporal o permanente las casetas y mecanismos de cobro en los estacionamientos de plazas comerciales, tiendas de autoservicio, departamentales o establecimientos similares que presenten deficiencias en sus instalaciones o incumplan con la normativa vigente.

El punto de acuerdo fue impulsado por el diputado Jorge Iván Ortega Jiménez, quien reseñó que en abril del 2024, el Congreso local reformó la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero para establecer el derecho de las usuarias y usuarios a disfrutar de dos horas gratuitas de estacionamiento en centros comerciales, siempre que acrediten consumo en los establecimientos, sin embargo actualmente los negocios comerciales continúan incumpliendo esta disposición.

El diputado integrante del Grupo Parlamentario del PRD, dijo también que hay muchos estacionamientos que operan en condiciones deficientes y que incluso se cobra desde el primer minuto de ingreso, por lo que consideró indispensable que los gobiernos municipales ejerzan las atribuciones establecidas en su reglamento para supervisar el funcionamiento y garantías que deben tener estos establecimientos.

En lo aprobado también se plantea que las autoridades municipales reformen, en un plazo no mayor a 15 días naturales, sus reglamentos de acuerdo a lo establecido en el artículo 184 Bis de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero.

Además, se exhorta a que las áreas competentes realicen operativos de verificación para evaluar las condiciones físicas de los estacionamientos y constatar el cumplimiento del beneficio de gratuidad establecido en la ley.