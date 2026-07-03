Exhorta el Congreso a continuar y fortalecer las acciones para mejorar la Calidad educativa en Guerrero

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Chilpancingo, Gro., a 02 de Julio del 2026.- Para que se fortalezcan las acciones, programas y estrategias para mejorar la calidad educativa, reducir las brechas de aprendizaje y fortalecer la formación continua del personal docente en la entidad, la Comisión Permanente aprobó el dictamen por el que el Congreso del Estado emite un exhorto.

Lo anterior, en un dictamen, que fundamentó el diputado Pánfilo Sánchez Almazán, a nombre de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología que surge de una propuesta que hizo la diputada Ma. del Pilar Vadillo Ruiz, destacó que este exhorto constituye un mecanismo legítimo de colaboración institucional entre las secretarías de Educación Pública federal y estatal, para fortalecer las políticas públicas en favor de la educación.

Señaló que la educación en Guerrero representa uno de los principales retos de la entidad, debido a que persisten rezagos derivados de la pobreza, las desigualdades regionales, la dispersión geográfica, la brecha digital y el abandono escolar, factores que afectan con mayor intensidad a niñas, niños y jóvenes de comunidades indígenas, afromexicanas y rurales.

Asimismo, subrayó que mejorar la calidad educativa no depende únicamente de la infraestructura o el equipamiento escolar, sino también de fortalecer la capacitación permanente del magisterio, ampliar las oportunidades para las y los estudiantes y promover acciones que les permitan construir un proyecto de vida que contribuya a su desarrollo personal, profesional y comunitario.

*EXHORTO PARA INSTALAR UNA UNIDAD ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD ROSARIO CASTELLANOS EN ACAPULCO*

En la misma sesión, la Comisión Permanente aprobó un exhorto dirigido a las personas titulares de las secretarías de Educación Pública y de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación del Gobierno Federal para que realicen las gestiones necesarias que permitan instalar una Unidad Académica de la Universidad Rosario Castellanos en el municipio de Acapulco.

El exhorto, propuesto por el diputado Marco Tulio Sánchez Alarcón y fundamentado por la diputada Ma. del Pilar Vadillo Ruiz, a nombre de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, tiene como propósito ampliar las oportunidades de educación superior para la juventud guerrerense, disminuir la migración académica, fortalecer el capital humano y contribuir al proceso de recuperación económica y social que vive el puerto.