Asiste la Rectora de la UAGro a toma de protesta del Club Rotario Chilpancingo

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Fortalece los lazos de colaboración con organismos de la sociedad civil

Chilpancingo, Gro., a 02 de Julio del 2026.- La Dra. Leticia Jiménez Zamora, Rectora de la Universidad Autónoma de Guerrero, asistió a la ceremonia de Toma de Protesta del Club Rotario Chilpancingo A.C., en la que el Dr. Jorge Luis Monroy Gutiérrez rindió protesta como presidente para el nuevo periodo de esta organización. Durante este encuentro, la UAGro refrendó su disposición de seguir fortaleciendo los lazos de colaboración con organismos de la sociedad civil que impulsan iniciativas en favor de la educación, el desarrollo social y el bienestar de las y los guerrerenses.

La suma de esfuerzos entre instituciones y organizaciones fortalece el compromiso de construir una sociedad con mayores oportunidades para todas y todos.

De esta manera, la Universidad sigue fortaleciendo los lazos de unidad y colaboración con los diferentes sectores del estado de Guerrero, impulsando acciones para el bien común de la población.