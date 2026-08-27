Exhorta el Congreso a recuperar el Parque de la Fábrica y el Fortín Álvarez de Acapulco

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Chilpancingo, Gro., a 26 de Agosto del 2026.- El Pleno de la Comisión Permanente exhortó al Ayuntamiento de Acapulco de Juárez a que revise las condiciones del Parque de la Fábrica y emprenda las acciones necesarias para el retiro de maquinaria, materiales de construcción y demás elementos que actualmente impiden las actividades recreativas, de convivencia y esparcimiento.

De acuerdo con el punto de acuerdo suscrito por la diputada Marisol Bazán Fernández (Morena), los parques, jardines y áreas verdes cumplen funciones recreativas, ambientales y sociales indispensables para el encuentro, descanso y la sana convivencia comunitaria.

Precisa el documento que la utilización de dicho espacio público ubicado en el barrio de La Fábrica se encuentra severamente limitada, debido a la presencia de maquinaria pesada y materiales que impiden a las y los vecinos transitar, permanecer y realizar actividades recreativas y deportivas con normalidad.

En ese sentido, Bazán Fernández señaló que, antes de proyectar una rehabilitación integral, resulta urgente liberar el área y ejecutar labores de limpieza, mantenimiento y conservación para restituir de inmediato el derecho de la ciudadanía al esparcimiento y la vida comunitaria.

De la misma forma, el acuerdo parlamentario aprobado solicita a las autoridades municipales de Acapulco la rendición de un informe, en un plazo de 15 días hábiles, sobre la situación jurídica y operativa del parque, precisando las causas y la finalidad de la ocupación, las dependencias o particulares responsables de los trabajos, las autorizaciones correspondientes, el tiempo estimado para la permanencia de la maquinaria, así como el cronograma de acciones para su total liberación y funcionamiento como espacio público.

Piden también recuperar el Fortín Álvarez

En la sesión de este miércoles se aprobó un segundo punto de acuerdo de la diputada Bazán Fernández para que el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (SDUOPOT), en coordinación con el Ayuntamiento de Acapulco y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), realice las gestiones necesarias para la elaboración y ejecución de un proyecto integral de rehabilitación, conservación y recuperación del Fortín Álvarez, ubicado en la colonia La Mira.

La resolución incluye un llamado al INAH para que brinde acompañamiento técnico y determine los criterios y autorizaciones correspondientes para la conservación y restauración de este inmueble catalogado como patrimonio histórico y cultural.

Igualmente, solicita al Gobierno Municipal coadyuvar en materia de seguridad, accesibilidad, mantenimiento y actividades de difusión histórica y comunitaria que involucren a niñas, niños y jóvenes de la zona.

La diputada de Morena destacó que el rescate integral de este espacio evitará su deterioro progresivo y permitirá consolidar un recinto vivo dedicado a la educación, la memoria colectiva y la identidad guerrerense.

Iniciativas

El diputado Héctor Suárez Basurto (Morena) presentó una iniciativa de reformas a la Ley Orgánica del Municipio Libre y la Ley de Responsabilidades Administrativas, ambas del Estado de Guerrero, con el objeto de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, obligando a los ayuntamientos a publicar sus reglamentos en plataformas digitales, dar respuesta oportuna a los acuerdos del Congreso, remitir sus programas de trabajo para conocimiento y seguimiento legislativo, y tipificar como desacato la omisión o retraso en la entrega de información requerida. Fue turnada a las Comisiones Unidas de Asuntos Políticos y Gobernación y de Justicia.

Por su parte, el diputado Pánfilo Sánchez Almazán (Morena) presentó una iniciativa por la que se instituye la celebración anual del Parlamento de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Estado Libre y Soberano de Guerrero, cada mes de agosto a partir del año 2027, dotando a este ejercicio parlamentario de certeza jurídica, continuidad y un marco normativo que garantice la representación plural de 46 parlamentarios. Fue turnada a la Junta de Coordinación Política y a la Comisión de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos.

Acuerdos

La diputada Marisol Bazán Fernández (Morena) presentó un punto de acuerdo con propuesta de exhorto a los 84 ayuntamientos del estado y al Concejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres para que remitan a esta Soberanía un informe sobre la nomenclatura de sus vías y espacios públicos, que incluya el listado oficial de las denominaciones correspondientes a personas físicas o personajes públicos. Fue turnado a la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación.

La diputada Obdulia Naranjo Cabrera (PVEM) presentó una propuesta de exhorto al Ayuntamiento de Taxco de Alarcón para que, en el ámbito de sus atribuciones, fortalezca los mecanismos municipales de seguimiento, evaluación, transparencia y participación relacionados con las políticas, programas y estrategias de fomento económico, procurando identificar sus resultados y alcance entre los distintos sectores y zonas que integran la red de prestadores de servicios del municipio. Fue turnada a la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo.

Asimismo, el diputado Jhobanny Jiménez Mendoza (PVEM) propuso exhortar a titulares de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal; Caminos y Puentes Federales y Guardia Nacional División Carreteras, para que implementen un programa integral de seguridad de trabajadores de conservación, mantenimiento y abanderamiento en las vías de comunicación del estado de Guerrero, con especial atención en los puntos de mayor riesgo de la Autopista del Sol. El documento fue turnado a las Comisiones Unidas de Desarrollo Económico y Trabajo y de Transporte.

Intervenciones

Para el final de la sesión, el diputado Héctor Suárez Basurto (Morena) intervino en relación con el “Día Nacional del Bombero”.