Fortalece ContraloríaGro difusión del “Buzón Mujer Segura”

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Capacita a titulares de 19 Unidades de Género de la Administración Pública Estatal y Paraestatal

Chilpancingo, Gro, a 25 de Agosto del 2026.- En el marco del #DíaNaranja, y en cumplimiento a las directrices de la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda, la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental, encabezada por José Francisco González Sánchez, fortaleció la difusión y atención de la plataforma digital “Buzón Mujer Segura”, mediante una capacitación dirigida a titulares de las Unidades de Género de la Administración Pública Estatal y Paraestatal.

Durante la jornada, personal de las Subsecretarías de Modernización Administrativa y Normatividad Jurídica explicó el funcionamiento de la plataforma, así como los pasos y requisitos para brindar una atención eficaz y dar seguimiento a las quejas o denuncias recibidas.

La capacitación contó con la participación de 19 Unidades de Género, a quienes se entregaron 40 placas y 120 calcomanías para fortalecer la difusión del “Buzón Mujer Segura” al interior de sus respectivas dependencias e institutos.

El gobierno del estado de Guerrero impulsa la coordinación institucional y fortalece una cultura de igualdad, respeto y prevención de la violencia de género, contribuyendo a la construcción de espacios públicos más seguros y libres de violencia.