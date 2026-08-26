Realizan en el Congreso un foro sobre presupuesto y futuro del mezcal guerrerense

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Chilpancingo, Gro., a 25 de Agosto del 2026.- El Congreso de Guerrero, en coordinación con las asociaciones Colectivo Maguey, Mujeres del Mezcal y Destilados de México, y Moderniza IEPS, desarrolló este martes el foro “Presupuestos justos, tierra y tradición: el futuro del mezcal artesanal”, con el objeto de conocer las necesidades y retos de este importante sector productivo de la entidad.

Durante la inauguración del evento, el diputado Joaquín Badillo Escamilla, presidente de la Junta de Coordinación Política, destacó la relevancia de realizar este foro en el Congreso, por ser el canal, instrumento y vínculo adecuado para enfocarse en la tarea de lograr un marco legal acorde a las necesidades del sector.

El legislador se pronunció a favor de que estos foros y mesas de trabajo sobre el mezcal guerrerense se traduzcan en acciones concretas y no queden en documentos o fotografías, sino que permitan generar condiciones favorables para quienes desarrollan esta actividad productiva, coadyuvando a la mejora del proceso de siembra y elaboración, envasado, etiquetado y exportación de la tradicional bebida.

Manifestó, asimismo, que si trabajan coordinadamente sociedad, gobierno, maestros mezcaleros y toda la cadena productiva, se puede impulsar esta industria a grande niveles, generar empleos, mejorar la calidad de vida de las comunidades y posicionar al mezcal guerrerense como un referente a nivel nacional e internacional.

En su oportunidad, el diputado Alejandro Carabias Icaza, presidente de la Mesa Directiva, manifestó que este espacio de diálogo tiene el propósito de fortalecer una actividad vinculada con la historia, identidad y desarrollo de Guerrero-

“Hablar del mezcal guerrerense es hablar del trabajo de generaciones de hombres y mujeres que han preservado conocimientos, técnicas y tradiciones que forman parte del patrimonio cultural, pero que además representa el sustento de miles de familias”, remarcó.

Por su parte, la diputada Leticia Mosso Hernández, organizadora del evento, señaló que “el mezcal de Guerrero representa mucho más que una actividad económica; constituye una expresión de identidad, territorio y conocimientos tradicionales preservados durante generaciones”.

En ese sentido, hizo un reconocimiento a las maestras y maestros mezcaleros, productores de agave, especialistas, académicos, organizaciones y autoridades que participan en esta actividad, porque con su incansable esfuerzo han logrado que el mezcal guerrerense tenga presencia en mercados nacionales e internacionales.

Destacó, asimismo, la participación de las mujeres en toda la cadena productiva del mezcal, desde el trabajo con el agave y la elaboración, hasta el envasado y la comercialización.

“Fortalecer al sector también implica avanzar en materia de equidad de género, por eso desde el Congreso buscamos que las maestras mezcaleras tengan el mismo reconocimiento, espacios y oportunidades que los hombres, además de impulsar su profesionalización y posicionamiento”, subrayó.

En su intervención, el diputado Pánfilo Sánchez Almazán se congratuló porque el Congreso abre sus puertas a los productores mezcaleros, con toda la disposición de escucharlos y encontrar mecanismos para el fortalecimiento de la actividad productiva.

Por su parte, el diputado Jorge Iván Ortega Jiménez llamó a no pasar por alto la inquietud de los productores relacionada con el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

“No podemos exigir cada vez más al productor artesanal, si por otro lado las condiciones económicas dificultan su crecimiento, su formalización y su acceso a nuevos mercados. Por eso, de este foro deben salir propuestas y compromisos que se puedan llevar a las instancias correspondientes”, apuntó.

En su intervención, las y los productores pidieron al Congreso el respaldo decidido para que su producto pueda certificarse y comercializarse en otros países.

Este foro constó de tres mesas de trabajo: “El Impacto del IEPS”, “Mujeres del mezcal: retos y perspectiva de género en la industria artesanal” y “Vivencias y retos del mezcal”.

Participaron Pablo Almuli, del colectivo Maguey; Yolanda Leticia Ruiz, de Mujeres por el Mezcal y Destilados de México; José Eraclio Delucas González, de Moderniza IEPS; Beatriz Valenzo Campo, de Mujeres por el Mezcal en Guerrero; José Robledo, presidente del Sistema Producto Maguey-Mezcal de Guerrero; Roberto Vargas Soto, director de Certificación Mexicana, así como productores mezcaleros de las distintas regiones del estado.