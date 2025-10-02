Exhortan a la CFE a mejorar el servicio de electricidad en municipios de Guerrero

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 01 de Octubre del Estado 2025.- Diputadas y diputados exhortaron al superintendente de la Comisión federal de Electricidad (CFE) en la Región Centro-Sur y a la titular de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor, para que establezcan estrategias para dar atención eficiente y oportuna a las y los usuarios del servicio de luz eléctrica en los municipios de Guerrero, de acuerdo con los informes que remitan los presidentes municipales.

En el dictamen, fundamentado por el diputado Víctor Hugo Vega Hernández, a nombre de la Comisiones de Vivienda y de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, que surge de una propuesta presentada en su momento por el diputado Jhobanny Jiménez Mendoza, se menciona que el acceso a la electricidad por falta de mantenimiento o desinterés de quien lo suministra implica la afectación grave sobre los derechos humanos.

En ese sentido, señala que este exhorto está encaminado a que se resuelvan los problemas que se presentan y causan afectación a los ciudadanos como el que no se entregan a tiempo o se pierden los recibos de pago, direcciones erróneas en los recibos de luz, cobros excesivos, postes en mal estado, intermitencia en la luz eléctrica en diferentes zonas y daño en aparatos eléctricos debido al cambio de voltaje.

Y es que refiere que el Estado debe garantizar el derecho a la energía eléctrica por medio de los organismos o empresas, en este caso la Comisión Federal de Electricidad, para satisfacer esa necesidad primordial.

Por ello, consideran que se debe brindar una mejor calidad del servicio por parte de la Comisión Federal de Electricidad y se debe exhortar a la paraestatal en beneficio de las y los ciudadanos.

Acuerdos

El diputado Pánfilo Sánchez Almazán (Morena) presentó un punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, para que, en el ámbito de sus atribuciones y con la urgencia que demanda la justicia social, atienda de manera prioritaria la situación del personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (PAAE) y de las maestras y maestros no incorporados al FONE en Guerrero, garantizando el pago de adeudos salariales, su regularización administrativa y laboral, su incorporación gradual al Fondo y la instalación de una mesa interinstitucional nacional con participación de autoridades federales, estatales y sindicatos. Se adhirió al acuerdo la diputada Araceli Ocampo Manzanares. Fue turnada a las Comisiones Unidas de Educación, Ciencia y Tecnología y Desarrollo Económico y Trabajo.

El diputado Julián López Galeana (MC) presentó una proposición con punto de acuerdo por el que la LXIV Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Guerrero exhorta respetuosamente a la C. Abelina López Rodríguez, presidenta municipal de Acapulco de Juárez, y al C. Gustavo Alarcón Herrera, presidente municipal de Chilpancingo de los Bravo, para que, en el uso de sus facultades, emitan las instrucciones necesarias que permitan regular las actividades de las personas “franeleras”, a fin de erradicar abusos y cobros indebidos a automovilistas por el uso de la vía pública. Fue turnado a la Comisión de Transporte.

El diputado Víctor Hugo Vega Hernández (PRI) presentó una proposición con punto de acuerdo para emitir un exhorto con el fin de agilizar los trabajos de construcción en los puentes del río Las Truchas, en el municipio de Ajuchitlán, y del Río Cuirio, en el municipio de Coyuca de Catalán, por parte de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado. Fue turnado a la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.

El diputado Jhobanny Jiménez Mendoza (PVEM) presentó una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las y los diputados federales que representan a la entidad, a gestionar de manera efectiva y oportuna recursos económicos suficientes en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2026, con el fin de implementar un programa integral de becas dirigido a niñas y niños guerrerenses en edad preescolar, garantizando su acceso a la educación, promoviendo su desarrollo integral y fortaleciendo su rendimiento académico. Fue turnado a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología.

Intervenciones

El diputado Julián López Galeana intervino con el tema “El Natalicio de José María Morelos y Pavón. También participó la diputada Aracely Ocampo Manzanares.

El diputado Pablo Amílcar Sandoval (Morena), al participar sobre el “Día Internacional del Acceso Universal a la Información”, subrayó que este derecho, proclamado por la UNESCO hace 10 años es clave para la libertad de expresión, la denuncia de abusos y la vida diaria. Intervino sobre el mismo tema las diputadas María Irene Montiel Servín, Aracely Ocampo Manzanares, Alejandro Bravo Abarca y Marisol Bazán Fernández.