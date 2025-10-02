Se restablecen al 100% el transporte público, comercio y las actividades escolares, en Chilpancingo

Anuncio

Resultado del diálogo con líderes sindicales y magisteriales y a los operativos de seguridad implementados por instancias de los tres niveles de gobierno

Chilpancingo, Gro., a 01 de Octubre del 2025.- La capital del estado retomó este miércoles sus actividades educativas, económicas y de transporte en su totalidad, tras los acuerdos alcanzados mediante el diálogo, en el marco de las mesas de coordinación para la construcción de la paz, encabezadas por la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, informó el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros.

Rodríguez Cisneros, destacó que el establecimiento de la vida cotidiana en Chilpancingo fue posible gracias al esfuerzo conjunto con dirigentes de organizaciones de transporte urbano y foráneo, así como con líderes sindicales y magisteriales, quienes coincidieron en la necesidad de reanudar las clases en todos los niveles educativos y garantizar la movilidad en la ciudad.

Mencionó que durante la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz número 188, en la que también participó el presidente municipal de Chilpancingo, se destacó que el clima de entendimiento y respeto ha permitido dar resultados inmediatos, como la normalización del transporte público y de las actividades sociales y políticas en la capital.

Asimismo, reconoció el respaldo del Gobierno de México a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como de la Secretaría de Marina, instituciones que han acompañado de manera activa los trabajos en Guerrero, reflejando el apoyo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a las acciones implementadas en la entidad.

Por último Rodríguez Cisneros, reiteró el compromiso del gobierno de Guerrero de continuar promoviendo la paz, la gobernabilidad y la estabilidad social, subrayando que el diálogo es la herramienta fundamental para alcanzar la tranquilidad y el bienestar del pueblo de Guerrero.