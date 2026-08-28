Firman ASF y ASE convenio para fortalecer la transparencia y fiscalización en el uso de recursos federales

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Chilpancingo, Gro., a 27 de Agosto del 2026.- Con el propósito de fortalecer la fiscalización, transparencia, rendición de cuentas y la correcta aplicación de los recursos públicos federales ejercidos por los municipios, la Auditoría Superior del Estado (ASE), órgano fiscalizador del Congreso del Estado, firmó este jueves un convenio de colaboración con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), dentro del marco de apertura de las auditorías integrales del gasto federalizado de la Cuenta Pública 2025.

Durante el acto, la gobernadora Evelyn Cecia Salgado Pineda destacó la importancia de invertir cada peso con visión humanista, con claridad y responsabilidad, priorizando el bienestar social de las zonas con que se tiene una deuda histórica, como es la Montaña de Guerrero.

Resaltó, asimismo, que las instituciones deben conducirse bajo el principio de transparencia, tal como lo ha impulsado la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, ya que esto fortalece la confianza ciudadana.

El encuentro estuvo encabezado por Marco César Paris Peralta Hidalgo, titular de la ASE, quien señaló que este convenio tiene un alcance importante porque permite clarificar y fortalecer los procesos de fiscalización.

Abundó que los recursos públicos no son propiedad de ningún gobierno, sino que pertenecen a la sociedad y deben traducirse en obras y programas que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de la población.

Asimismo, reconoció y agradeció a los tres Poderes del Estado por su apoyo en el fortalecimiento de la transparencia, con miras a que en Guerrero esta sea una práctica cotidiana.

Participaron también los diputados Joaquín Badillo Escamilla, Alejandro Carabias Icaza y la diputada Luissana Ramos Pineda, presidentes de la Junta de Coordinación Política, de la Mesa Directiva y de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la ASE, respectivamente; el titular de la ASF, Aureliano Hernández Palacios Cardenal; el titular de la ASE, Marco César Paris Peralta Hidalgo; el secretario de Contraloría y Transparencia del Estado, José Francisco González Sánchez, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Ricardo Salinas Sandoval, todos los cuales coincidieron en la importancia de garantizar que los recursos públicos sean ejercidos con responsabilidad, transparencia y en beneficio exclusivo de la sociedad guerrerense.

Remarcaron, igualmente, la importancia de cumplir con el principio de transparencia para que la población conozca en qué se destinan los recursos públicos que año con año se asignan a las diversas dependencias estatales y los municipios.