Acapulco es sede del Congreso Nacional AMEREIAF UAGro 2026

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Autoridades y especialistas comparten experiencias para el impulso de la educación superior

Acapulco, Gro., a 27 de Agosto del 2026.- La Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) dio la bienvenida a los participantes del Congreso Nacional AMEREIAF UAGro 2026.

Durante tres días se desarrollan los trabajos de este importante encuentro bajo el tema “Gestión Estratégica para la Transparencia y la Excelencia en la Educación Superior”.

En el marco del evento destacó la participación de la rectora, Dra. Leticia Jiménez Zamora y representantes de diversas instituciones educativas.

Como parte de las actividades de esta primera jornada, se llevó a cabo la presentación del libro “Experiencias exitosas en la gestión administrativas y financieras de las instituciones de educación superior en México”, un espacio para compartir conocimientos y buenas prácticas en materia de gestión universitaria.

Asimismo, se realizó la conferencia magistral a cargo del Dr. José Jafet Noriega Zamudio, Presidente de la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en las Instituciones de Educación Superior (AMOCVIES).

Durante tres días, especialistas y representantes de instituciones de educación superior compartirán experiencias y propuestas para fortalecer la gestión universitaria, la transparencia y la excelencia académica.

Con este tipo de encuentros, la UAGro abre sus puertas al diálogo, al conocimiento y a la construcción de una educación superior cada vez más sólida y transparente.