Firman convenio de colaboración la AMEREIAF y la Auditoría Superior de la Federación

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Este tipo de alianzas fortalecen las acciones de gestión universitaria

Acapulco, Gro., a 27 de Agosto del 2026.- Representantes de instituciones educativas pertenecientes al AMEREIAF y la Auditoría Superior de la Federación llevaron a cabo una importante firma convenio de colaboración.

Este acuerdo se realizó en el marco del Congreso Nacional AMEREIAF UAGro 2026, que se realiza en el puerto de Acapulco, con la participación de autoridades y especialistas de educación superior.

Esta suma de esfuerzos representa un acto que fortalece las acciones de gestión universitaria transparente y eficiente, con la finalidad de implementar el Programa Nacional de Auditoras y Auditores Universitarios.

Durante esta jornada también se desarrollan conferencias magistrales sobre presupuesto, fiscalización, responsabilidades administrativas y prevención, con la participación de especialistas de la Auditoría Superior de la Federación.

Con eventos de este tipo, la UAGro continúa impulsando espacios de diálogo, aprendizaje y colaboración para fortalecer la gestión pública.