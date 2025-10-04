Guerrero impulsa acciones legislativas para hacer frente al cambio climático

Anuncio

Firma SEMAREN y el Congreso del Estado un Memorándum de Entendimiento con el objetivo de formalizar la colaboración para actualizar la legislación climática

Chilpancingo, Gro., a 03 de Octubre del 2025.- Como parte de las acciones para fortalecer la política climática en la entidad que promueve la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, el gobierno del estado a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, encabezada por Ángel Almazán Juárez, presentó a diputados de la 64 legislatura la metodología que se utilizará para recabar información de la sociedad civil para estructurar la Ley de Cambio Climático, asistió la diputada y presidenta de la Comisión de Recursos Naturales, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático, Obdulia Naranjo Cabrera.

Ángel Almazán Juárez, titular de la SEMAREN, expresó ante diputadas y diputados locales, representantes de dependencias estatales y federales, sector privado, académico y sociedad civil, que esta actualización permitirá contar con un marco legal moderno y eficaz, alineado con los compromisos internacionales que México ha suscrito, para fortalecer las acciones de adaptación y mitigación ante la vulnerabilidad climática de Guerrero.

En el evento, se firmó un Memorándum de Entendimiento entre la SEMAREN, el Congreso del Estado, representado por la diputada Obdulia Naranjo Cabrera con el objetivo de formalizar la colaboración para actualizar la legislación climática.

Participaron la diputada Violeta Martínez Pacheco; el diputado Pánfilo Sánchez Almazán.

Almazán Juárez, dijo que el gobierno estatal trabaja para seguir aplicando políticas públicas encaminadas a la preservación y protección del medio ambiente, tal y como lo ha expresado la mandataria estatal.