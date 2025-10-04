Celebran 50 años de fundación del TecNM Acapulco

Anuncio

Acapulco, Gro., a 03 de Octubre del 2025.– El secretario de Educación en Guerrero, Ricardo Castillo Peña asistió a la celebración del 50 aniversario de la fundación del Instituto Tecnológico Nacional de México, campus Acapulco, donde entregó reconocimientos a docentes fundadores.

La conmemoración estuvo llena de algarabía por cumplir cinco décadas de preparar a miles de jóvenes en diversas ingenierías como Bioquímica, Ciencia de Datos, Gestión Empresarial, Sistemas Computacionales, Electromecánica, Arquitectura, Administración y Contaduría.

Durante la ceremonia se galardonó a cuatro maestros fundadores, recordando al profesor Raúl Aguilar Reza, arquitecto pionero y constructor de otros planteles del TecNM en Chilpancingo y Zihuatanejo, cuya labor contribuyó a la innovación y excelencia educativa.

En sus cinco décadas de historia, la institución ha formado a más de 43 mil estudiantes, de los cuales 16 mil han egresado y 12 mil 356 han obtenido un título profesional, aportando de manera significativa al desarrollo social y económico de la región.

En el marco del aniversario, funcionarios estatales y docentes reafirmaron el compromiso del Tecnológico de Acapulco con la calidad educativa, la investigación aplicada, la innovación tecnológica, la inclusión y la vinculación con los sectores productivos y sociales, consolidándose como un referente de educación superior en Guerrero.

Al evento asistió la titular de la Secretaría de Fomento y Desarrollo Económico, Teodora Ramírez Vega; la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez y el secretario general de la sección 14 del SNTE, Silvano Palacios Salgado.