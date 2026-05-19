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Chilpancingo, Gro. a 19 de Mayo del 2026.- El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de Guerrero, diputado Jesús Urióstegui García, llamó a privilegiar el diálogo, la unidad y el respeto a las reglas internas del movimiento de cara a la definición de futuras candidaturas, al tiempo que advirtió que no se debe polarizar al partido.

En entrevista, el legislador señaló que Morena necesita mantenerse unido y cercano al pueblo, privilegiando el consenso y evitando confrontaciones anticipadas entre aspirantes.

“Necesitamos un movimiento con unidad, con diálogo, donde escuchemos a la gente y no polarizar estos temas”, expresó.

Sobre las expresiones anticipadas de actores políticos y la aparición de pintas en distintos puntos de Chilpancingo, Urióstegui García sostuvo que corresponde al partido y a las autoridades electorales atender el tema, aunque dejó en claro que personalmente no coincide con ese tipo de prácticas.

“Hay reglas muy claras marcadas por el Consejo Nacional de Morena y tenemos que apegarnos a ellas”, afirmó.

Respecto al senador Félix Salgado Macedonio, reconoció su trayectoria como luchador histórico de izquierda y fundador del movimiento en Guerrero, además de destacar el respaldo territorial con el que cuenta.

“Félix es un luchador de izquierda de más de 40 años, con un gran trabajo territorial y siempre ha sido claro en su cariño y respeto al movimiento”, señaló.

Asimismo, subrayó que el senador ha reiterado públicamente su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum y al proyecto de transformación nacional, postura que —dijo— también comparte la bancada de Morena en el Congreso local.

En otro tema, Jesús Urióstegui informó que el Congreso continúa avanzando en la armonización de reformas pendientes, entre ellas las relacionadas con la reforma judicial y las propuestas enviadas por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

También confirmó que existen avances importantes en la construcción de la iniciativa sobre desaparición forzada y atención a colectivos de familiares de personas desaparecidas, destacando que se mantiene diálogo permanente con las organizaciones para garantizar que las reformas sean viables y efectivas.

“Es un tema sensible que debe atenderse con responsabilidad, escuchando a los colectivos y garantizando que las propuestas puedan aplicarse realmente”, indicó.

Finalmente, el legislador respaldó las acciones coordinadas de los gobiernos federal y estatal en materia de seguridad en Guerrero, particularmente en regiones como Chilapa, donde consideró fundamental mantener la atención a las causas que originan la violencia y evitar la polarización política sobre estos temas.