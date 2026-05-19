Piden incluir a Sistemas Producto de Guerrero en programa Fertilizantes para el Bienestar

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Chilpancingo, Gro., a 05 de Abril del 2026.— La diputada Ma. Guadalupe Eguiluz Bautista presentó un punto de acuerdo mediante el cual exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno Federal para que, en el marco de sus atribuciones y de la operación del programa Fertilizantes para el Bienestar, considere la inclusión de los sistemas producto del estado de Guerrero como sujetos prioritarios, incorporando los cultivos de mayor relevancia en la entidad, de conformidad con los datos más recientes del Panorama Agroalimentario 2025.

El punto de acuerdo, turnado a la Comisión de Desarrollo Agropecuario y Pesquero, también exhorta a la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG) a que, en el ámbito de sus atribuciones, priorice, fortalezca e implemente acciones de planeación, construcción, rehabilitación y mantenimiento de los caminos saca-cosecha en las zonas rurales de la entidad.

Lo anterior, con el propósito de garantizar la adecuada movilidad y traslado de los productos agrícolas, mejorar su acceso a los mercados, optimizar las condiciones de comercialización y contribuir al desarrollo económico y social de las comunidades productoras.

La legisladora por Morena señaló que, de acuerdo con cifras del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, Guerrero ocupa lugares destacados a nivel nacional en la producción de diversos cultivos. Destacó el mango, con más de 404 mil toneladas, que representan el 28 por ciento del total nacional; la copra y el coco, con más de 193 mil toneladas, equivalentes al 84.1 por ciento; así como el café, la jamaica, el ajonjolí y el maguey, que en conjunto generan un valor de producción superior a los 2 mil millones de pesos.

Asimismo, indicó que cultivos como el limón y el plátano registran producciones estimadas de 80 mil y 70 mil toneladas anuales, respectivamente, lo que contribuye de manera significativa a la economía de la entidad.

“Ante este panorama, el Congreso del Estado debe realizar un exhorto urgente a las autoridades competentes para ampliar los apoyos del Gobierno Federal e instrumentar mejoras sustanciales en la infraestructura rural. Esto permitirá fortalecer las cadenas productivas, mejorar la competitividad del campo guerrerense, favorecer la autosuficiencia alimentaria y elevar el bienestar de las familias campesinas”, concluyó la diputada Guadalupe Eguiluz Bautista.