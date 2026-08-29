Rinde diputado Héctor Suárez Basurto su Segundo Informe Legislativo

Anuncio

Chilpancingo, Gro. 29 de agosto del 2026.- Diputadas y diputados locales acompañan a Héctor Suárez Basurto a su Segundo Informe de Actividades Legislativas y de Gestión

Durante el evento, el legislador informó a la ciudadanía del Distrito 1 de Chilpancingo sobre las actividades legislativas y de gestión que ha realizado desde el Congreso del Estado de Guerrero, como integrante de la bancada de Morena.

Al evento asistió el diputado Joaquín Badillo Escamilla, presidente de la Junta de Coordinación Política, quien destacó que este tipo de ejercicios contribuyen a fortalecer la confianza ciudadana, mantener una comunicación cercana entre representantes populares y sociedad, pero sobre todo el tema de la transparencia y la rendición de cuentas.

También estuvieron presentes el senador de la República, Félix Salgado Macedonio; el diputado federal por el Distrito 7, Carlos Sánchez Barrios; el representante del Ejecutivo estatal, Gustavo Miranda; así como servidoras y servidores públicos, representantes de colonias y comunidades, senadoras y senadores, diputadas y diputados federales.