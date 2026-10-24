Piden diputados informe pormenorizado sobre la atención a la salud mental

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Chilpancingo, Gro., a 23 de octubre de 2026.- Para conocer sobre las acciones implementadas en materia de “salud mental”, la LXIV Legislatura exhortó a la Secretaría de Salud del Estado y al IMSS-Bienestar en Guerrero a que envíen un informe detallado, desagregado y verificable que incluya la cobertura territorial, número de profesionales disponibles, programas en operación, presupuesto ejercido y resultados obtenidos en relación con el rubro.

Al fundamentar el dictamen derivado de un punto de acuerdo presentado por el diputado Jhobanny Jiménez Mendoza (PVEM), la diputada Beatriz Vélez Núñez, presidenta de la Comisión de Salud, refirió que la salud mental es uno de los asuntos más relevantes, urgentes y sensibles de la época, a raíz de la revolución digital que modificó la forma en que trabajamos, estudiamos, nos relacionamos, e incluso la manera en que percibimos la realidad.

“Vivimos conectados permanentemente a través de teléfonos móviles, redes sociales, plataformas digitales e inteligencia artificial. Tenemos acceso inmediato a una cantidad de información sin precedentes; sin embargo, paradójicamente, observamos cada vez más personas que experimentan ansiedad, estrés, depresión, agotamiento emocional y sentimientos de aislamiento”, expuso.

El exhorto del Congreso es para conocer con claridad cuál es el estado que guarda la atención de la salud mental en nuestra entidad, el alcance de los programas, la cobertura territorial de los servicios, la disponibilidad de profesionales especializados, los recursos ejercidos y los resultados obtenidos.

Además, se pide saber si las estrategias implementadas están llegando a las comunidades más alejadas, si atienden a los sectores más vulnerables y si responden eficazmente a las necesidades que hoy enfrenta la población; todo ello para evaluar las medidas que deban adoptarse, en busca de garantizar un acceso efectivo, oportuno y de calidad a estos servicios.