Reconoce IMSS Guerrero la vocación y entrega de su personal médico

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La satisfacción de aliviar el dolor y ver a las personas regresar a casa con sus familias da sentido a la vocación médica.

Acapulco, Gro., a 23 de Octubre del 2026.-El Instituto Mexicano del Seguro Social en Guerrero reconoce a las médicas y los médicos que, con sus conocimientos, vocación y calidad humana, hacen de la atención a la salud una labor que transforma vidas.

En el Día de la Médica y el Médico, que se conmemora el 23 de octubre, el Instituto destaca el compromiso de quienes cada día reciben a sus pacientes, atienden sus necesidades y los acompañan en momentos importantes para su bienestar. En Guerrero, el Instituto cuenta con 525 médicas y 586 médicos.

Para el médico nefrólogo Jorge Isaac Álvarez Adame y la médica internista Karina Almazán Valenso, ambos adscritos al Hospital General Regional (HGR) No.1 “Vicente Guerrero”, formar parte del IMSS representa un compromiso que va más allá de ejercer una profesión: significa estar presentes para quienes buscan recuperar su salud y brindarles atención con responsabilidad, empatía y calidez.

Ambos coinciden en que una de las mayores satisfacciones de su trabajo es contribuir a aliviar el dolor y atender las enfermedades, pero, sobre todo, ver a sus pacientes recuperarse y regresar a casa con sus familias para continuar con su vida.

En esta fecha, los especialistas también reconocen el esfuerzo que hay detrás de cada consulta, diagnóstico y tratamiento, una labor que muchas veces no se ve, pero que hace la diferencia en la vida de las personas. Asimismo, invitan a valorar el trabajo de todo el personal médico y a conocer el compromiso que existe en la atención de la salud pública.

El IMSS en Guerrero reitera su reconocimiento a las médicas y los médicos por su entrega, profesionalismo y vocación de servicio, porque detrás de cada atención hay conocimientos, esfuerzo y, sobre todo, un profundo compromiso con la vida y el bienestar de la población derechohabiente.