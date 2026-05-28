Propone Diputado Marco Tulio la creación de una plataforma municipal de transparencia

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Chilpancingo, Gro., a 27 de Mayo del 2026.- El diputado Marco Tulio Sánchez Alarcón presentó una iniciativa por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Guerrero, con la finalidad de crear una Plataforma Municipal de Transparencia a fin de consolidar la apertura de los cabildos y Consejos Consultivos como herramientas activas de fiscalización y corresponsabilidad ciudadana.

El legislador externó que el municipio libre constituye la base de la organización política y administrativa del Estado mexicano, por lo que resulta indispensable actualizar el marco jurídico municipal bajo principios de planeación estratégica, gobierno digital, sostenibilidad, inclusión social, perspectiva de género y participación ciudadana.

Por ello, señaló que la iniciativa pretende la creación de una Plataforma Municipal de Transparencia y Gobierno Abierto, mediante la cual los ayuntamientos deberán publicar, de manera accesible y en formatos abiertos, información relacionada con reglamentos, bandos, actas de cabildo, presupuestos, cuentas públicas, programas de obra pública, avances físico-financieros, concesiones, permisos y contratos, garantizando así el acceso público y gratuito a la información gubernamental.

Asimismo, busca fortalecer el cabildo abierto al establecer que se realice una sesión al mes bajo esta modalidad, con el objetivo de que la ciudadanía participe directamente en la deliberación de asuntos públicos y formule propuestas de interés colectivo. También contempla la implementación de mecanismos de gobierno abierto, presupuesto participativo, consulta ciudadana presencial y digital, así como el cabildo abierto electrónico, a fin de ampliar las herramientas de participación social y acercar las decisiones públicas a la población.

Sánchez Alarcón agregó que la reforma fortalece la integración y funcionamiento de los Consejos Consultivos, estableciendo que estos órganos sean honoríficos, plurales y conformados mediante convocatoria pública por representantes de colegios de profesionistas, instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil, cámaras empresariales y ciudadanía en general, garantizando además criterios de paridad de género e inclusión social.

La Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación analiza la iniciativa para continuar con su trámite legislativo.