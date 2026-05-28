Estamos trabajando con el corazón y sin descanso para lograr la justicia, bienestar y desarrollo de Guerrero: Evelyn Salgado

Anuncio

La Gobernadora sostuvo un encuentro con habitantes de Santa Cruz del Rincón

Refrenda la mandataria estatal su compromiso para seguir trabajando a favor de la transformación

Santa Cruz del Rincón, Gro., a 27 de Mayo del 2026.- “Santa Cruz del Rincón nació de una lucha y de un sueño, del sueño de todo el pueblo; ese sueño hoy tiene futuro, es un sueño que tiene rumbo y es un sueño que tiene esperanza. Aquí está el gobierno y aquí seguirá estando su gobierno, trabajando con el corazón, sin descanso y siempre de la mano de todas y de todos ustedes, porque esta tierra merece justicia, esta tierra merece bienestar y desarrollo y merece seguir escribiendo una nueva historia de esperanza y de bienestar para todas y para todos”, expresó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda durante el encuentro que sostuvo con habitantes de este municipio de nueva creación.

En el encuentro que se realizó en la Plaza Cívica, la jefa del Ejecutivo estatal reiteró su compromiso con la población para seguir impulsando un gobierno de territorio, que escucha, que es cercano a la gente y que atiende a todas las comunidades, para lograr que el bienestar llegue a todas las regiones. “Esta transformación continúa, vamos a seguir trabajando, echándole más ganas, como lo hacemos todos los días, 365 días del año trabajando por y para nuestro pueblo”, dijo.

Ante pobladores de las distintas comunidades, la mandataria reconoció el trabajo para alcanzar el reconocimiento como municipio de Santa Cruz del Rincón, lo que permitió el inicio de una nueva etapa para construir oportunidades, bienestar y un mejor futuro para las familias que ahí habitan.

Informó que, en la presente administración, para este nuevo municipio se han destinado más de 50 millones de pesos de inversión social, con obras como la construcción y equipamiento del Centro de Salud, así como la construcción de la Plaza Cívica. También una inversión de más de 59 millones de pesos para la rehabilitación de diversos tramos de la carretera Tlapa-Marquelia, mantenimiento a caminos San Marcos, Paraíso, Piedra Pinta, Hidalgo, Rancho Viejo, Tierra Colorada, Cocoyul, Pascala del Oro, en beneficio de poco más de 18 mil 544 habitantes, también se equipó un aula didáctica.

Detalló que para este año, se busca generar proyectos de mejoramiento en la Secundaria Técnica 59 y en la Preparatoria de la Universidad Autónoma de Guerrero. “Son inversiones que hacemos con el corazón, para que este bello municipio se siga transformando y para que el bienestar y la justicia social llegue hasta el último rincón”, dijo.

En su intervención, la presidenta del DIF Guerrero, Liz Adriana Salgado Pineda destacó la importancia de estos espacios, en donde se acercan los servicios a la población, con la presencia de instituciones como IMSS Bienestar, la Secretaría de Salud, Secretaría de la Mujer, Secretaría de Seguridad Pública, la Coordinación Técnica del Sistema Estatal del Registro Civil, la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (SDUOPyOT), entre otras.

Indicó que como parte de los apoyos de la institución que dirige, se han otorgado desayunos escolares, mochilas y útiles escolares, huertos escolares, comedores escolares, juguetes, sólo por mencionar algunos. De la misma manera, como parte de esta visita, se entregaron a la población lentes, aparatos funcionales y apoyo alimentario, además de una serie de servicios gratuitos a la comunidad. “Este esfuerzo, en equipo, en conjunto, junto con el gobierno del estado, es para todas y todos ustedes, porque son el corazón que nos impulsa a seguir trabajando todos los días”, expresó.

En tanto, el alcalde, Said Olguín Mendoza, agradeció la presencia de la gobernadora y el apoyo dado a este municipio. “Tenemos claro que el desarrollo no puede construirse de manera aislada, requiere de coordinación entre comunidades, municipios y gobierno estatal; requiere diálogo, voluntad y una visión compartida que coloque siempre en el centro el bienestar de las personas”, añadió.

A nombre de los beneficiarios, la comisaria. En este evento se entregaron rectificaciones administrativas de actas de nacimiento, aparatos funcionales, así como apoyos diversos y atención de las diferentes dependencias.

Asistieron a este evento, la titular de la SDUOPyOT, Irene Jiménez Montiel, así como funcionarios de los diferentes órdenes de gobierno.