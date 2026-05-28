Evelyn Salgado reafirma compromiso con pueblos originarios, lleva obras y servicios a Ñuu Savi

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Destaca la inversión de casi 30 mdp para la realización de diversas obras

Ñuu Savi, Gro., a 27 de Mayo del 2026.- “Gobernar significa estar en el territorio, llegar cada vez más lejos. Llegar hasta el último rincón de nuestro estado, es asegurar que la dignidad y la justicia social lleguen donde antes no llegaba, es saldar esas deudas históricas con nuestros pueblos originarios, con nuestros pueblos indígenas y afromexicanos”, expresó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda durante su visita al municipio de Ñuu Savi, donde señaló que se han destinado cerca de 30 millones de pesos en obras y acciones en beneficio de la población.

Acompañada por habitantes de diversas comunidades, autoridades comunitarias y funcionarios de distintos órdenes de gobierno, la mandataria estatal encabezó la Feria de Servicios, estrategia que busca acercar la atención de las dependencias estatales a las regiones más apartadas de la entidad, brindando apoyos y trámites gratuitos a la población.



Durante esta jornada participaron áreas como el Sistema Estatal del Registro Civil, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de la Mujer y el DIF Guerrero, ofreciendo servicios como corrección de actas de nacimiento, entrega de lentes y aparatos funcionales, orientación jurídica y diversos apoyos sociales.

“Las obras y el desarrollo no terminan para nuestras comunidades y para este bello municipio de Ñuu Savi. Vamos a seguir trabajando por el desarrollo, por el bienestar y por la paz de todas las regiones”, afirmó Evelyn Salgado, al reiterar su compromiso de continuar impulsando acciones de infraestructura y bienestar social en favor de los pueblos originarios.

La gobernadora destacó que, durante la presente administración, se han realizado importantes obras para fortalecer el desarrollo de esta zona, entre ellas la rehabilitación del camino Coapinola-La Concordia y la tercera etapa del camino Crucero de Vista Hermosa-Ciénaga del Sauce, además de acciones en materia de infraestructura social, salud y educación.

“Los caminos conectan comunidades con servicios y con nuevas oportunidades. Así como invertimos en escuelas rehabilitando aulas, instalando redes eléctricas e hidráulicas, también vamos a construir bardas perimetrales, sanitarios y techados”, puntualizó.

En su participación, la presidenta del DIF Guerrero, Liz Adriana Salgado Pineda, informó que este municipio recibe apoyos mensuales enfocados principalmente en la atención alimentaria y el bienestar de niñas, niños y grupos prioritarios.

Detalló que se han entregado más de 13 mil raciones de desayunos calientes, además de impulsar la instalación de comedores escolares, entrega de juguetes y otros apoyos sociales.

“Todo esto es por indicaciones y el gran compromiso que tiene nuestra gobernadora, quien nos motiva a hacer un trabajo en equipo, cercano a la gente y sensible a las necesidades de la población”, expresó.

Por su parte, el alcalde Donaciano Morales Porfirio reconoció el respaldo del gobierno estatal hacia el municipio y destacó que la presencia de la gobernadora representa un motivo de orgullo para las comunidades.

“Su administración ha acompañado a nuestro pueblo desde sus primeros pasos institucionales y eso nuestra gente lo reconoce con mucha gratitud. En Ñuu Savi hemos asumido con responsabilidad el compromiso de construir un municipio estable, con gobernabilidad y sentido comunitario”, señaló.

A nombre de las comunidades, el comisario de Coapinola, Jaime Morales Castro, agradeció la visita y el apoyo brindado por el gobierno estatal.

“Es un honor para nosotros, los pueblos originarios hablantes de la lengua Ñuu Savi, que usted esté con nosotros y colabore con nuestro proyecto. Agradecerle todos los beneficios que nos trajo hoy”, expresó.

En esta gira de trabajo acompañaron a la gobernadora el titular de la CICAEG, Martín Vega González; la diputada local Catalina Apolinar Santiago; la presidenta del DIF Municipal, Maribel García Máximo, así como autoridades comunitarias y municipales.