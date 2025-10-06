Proponen intérpretes de Lenguas originarias para usuarios del Sector salud

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 05 de Octubre del 2025.- La diputada Catalina Apolinar Santiago propuso adiciones a la Ley de Salud del Estado de Guerrero para garantizar que las personas indígenas y en situación de vulnerabilidad lingüística tengan acceso a intérpretes en su lengua de origen dentro del sistema de salud, asegurando diagnósticos y atenciones médicas dignas, equitativas y universales.

Al presentar la iniciativa en tribuna, dijo que la propuesta plantea adicionar un párrafo al Artículo 72 y otro al Artículo 103 de la Ley Número 1212 de Salud del Estado, estableciendo dos obligaciones fundamentales: garantizar a toda persona indígena o en situación de vulnerabilidad lingüística el derecho a un intérprete, y que las autoridades de salud formen o contraten personal capacitado para comunicarse eficazmente con estas poblaciones.

La diputada integrante del Grupo Parlamentario de Morena manifestó que esta propuesta busca resarcir la deuda histórica con los pueblos indígenas y con todas aquellas personas que enfrentan dificultades para expresarse en español, pues el derecho a la salud no puede depender del idioma que se hable, sino del respeto a la dignidad humana.

Destacó que actualmente miles de personas indígenas acuden a centros de salud sin poder expresar con claridad sus dolencias, lo que genera diagnósticos construidos sobre silencios o gestos y no sobre palabras que reflejen el verdadero sufrimiento humano. Ante ello, reiteró que esta reforma es urgente y profundamente humana, porque busca que el sistema de salud sea incluyente y respetuoso.

Catalina Apolinar enfatizó que “no estamos hablando de privilegios ni favores, sino de justicia y equidad”, al señalar que esta medida permitirá avanzar hacia un acceso a la salud verdaderamente universal y con esta propuesta se busca reconocer, proteger y dignificar a quienes han sido históricamente marginados, fortaleciendo un sistema de salud más justo y cercano a la población.

La iniciativa de reforma fue turnada a la Comisión de Salud para su análisis y dictaminación.