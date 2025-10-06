Evelyn Salgado reafirma su compromiso de servir al pueblo con honestidad y sentido humano

Anuncio

Encabeza la ceremonia cívica de Izamiento de Bandera correspondiente al mes de octubre

“Octubre Rosa”: Compromiso para fortalecer la prevención y detección oportuna del cáncer de mama

Chilpancingo, Gro., a 06 de Octubre del 2025.– Al encabezar la ceremonia cívica de Izamiento de Bandera correspondiente al mes de octubre, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda reafirmó su compromiso de servir al pueblo de Guerrero con honestidad, empatía y sentido humano, al tiempo que hizo un llamado a fortalecer las acciones de prevención y detección oportuna del cáncer de mama en el marco del “Octubre Rosa”.

La mandataria estatal reconoció el trabajo de las y los servidores públicos del estado, a quienes convocó a servir al pueblo con corazón, con humildad y con responsabilidad; “trabajar con el corazón para construir un Guerrero donde la paz con justicia y bienestar sea una realidad para todas y todos.

En su mensaje, la gobernadora agregó que octubre es un mes con fechas conmemorativas que fortalecen la identidad y la unidad de Guerrero.

Evelyn Salgado recordó que el 1 de octubre se conmemora el Día Internacional de las Personas de Edad, una fecha para honrar la experiencia y la sabiduría de quienes han dedicado su vida a forjar el camino de las nuevas generaciones.

Asimismo, señaló que el 5 de octubre, Día Mundial de los Docentes, fecha que reconoce la entrega de maestras y maestros que siembran conocimiento, esperanza y futuro en las aulas de Guerrero.

En el marco del 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental, la gobernadora destacó la importancia de cuidar no solo el cuerpo, mientras que el 19 de octubre, Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, dijo que se refuerza el compromiso con la prevención y la detección oportuna.

“Invito a todas las mujeres de Guerrero y de México a promover la autoexploración y acudir a las mastografías. También los hombres son grandes promotores en la lucha contra el cáncer de mama”, expresó.

Agregó que, desde la Secretaría de Salud se redoblan los esfuerzos en las campañas de concientización y acompañamiento a mujeres de todo el estado, destacando que “La fortaleza de ellas nos inspira a hacer de la salud un derecho efectivo para todas”.

Recordó que el 12 de octubre, Día de la Nación Pluricultural, se exalta la grandeza de los pueblos indígenas y afromexicanos, “guardianes de la lengua, la música, las tradiciones y la cosmovisión que nos dan identidad y orgullo”, subrayó.

Entre otras fechas conmemorativas, la titular del Poder Ejecutivo en Guerrero, destacó el 27 de octubre, Aniversario de la Erección del Estado de Guerrero, una fecha que dio identidad y autonomía al pueblo guerrerense.

“Ser guerrerense es llevar en el alma el valor, la resistencia y el amor por esta tierra bendita”, puntualizó la gobernadora.

Asistieron al evento el diputado Alejandro Carabias Icaza, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado; el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Salinas Sandoval; la encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta López Vega; el comandante de la Novena Región Militar, Ernesto José Zapata Pérez; la presidenta del Sistema DIF Guerrero, Liz Salgado Pineda; el comandante de la 35 Zona Militar, Jorge Pedro Nieto Sánchez, entre otros mandos militares, navales y civiles.