Proponen nueva ley contra el humo de tabaco y vapeadores

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Chilpancingo, Gro., 20 de septiembre de 2026.- Con el objetivo de garantizar espacios 100% libres de humo y emisiones que protejan la salud pública, el diputado Jhobanny Jiménez Mendoza (PVEM) presentó una iniciativa de Ley de Protección contra la Exposición al Humo de Tabaco, Emisiones y Productos de Nicotina del Estado de Guerrero.

Durante su exposición de motivos, el legislador indicó que su propuesta busca abrogar la Ley Núm. 101 para la Protección de los No Fumadores del Estado de Guerrero, publicada en 2004, sustituyéndola por un ordenamiento acorde a las condiciones actuales.

Expuso que el tabaquismo constituye un importante problema de salud pública, cuyos efectos no se limitan únicamente a quienes consumen estos productos, sino que también afectan a las personas expuestas de manera involuntaria.

Abundó que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el consumo de tabaco provoca más de 7 millones de muertes cada año en el mundo, mientras que la exposición al humo ajeno ocasiona más de 1.6 millones de muertes anuales y es un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares y respiratorias, así como para más de 20 tipos y subtipos de cáncer.

Refirió también que en Guerrero, conforme a datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018, muestran que la prevalencia de consumo de tabaco entre adolescentes fue de 4.6 por ciento, equivalente a aproximadamente 33 mil 800 adolescentes, situación que refuerzan la importancia de fortalecer las medidas de prevención.

Jiménez Mendoza plantea garantizar espacios cien por ciento libres de humo de tabaco y emisiones en lugares de trabajo públicos y privados, instituciones educativas, hospitales y unidades médicas, transporte público, centros comerciales, restaurantes, bares, hoteles, espacios de entretenimiento, playas, parques, plazas públicas y áreas recreativas, así como la prohibición de su venta o suministro.

Además, se contemplan restricciones en el uso de vapeadores, cigarrillos electrónicos, dispositivos tipo pod, sistemas electrónicos de administración de nicotina y sistemas similares, así como el humo, vapor, aerosol y demás emisiones que estos generen, para evitar vacíos regulatorios derivados de la evolución tecnológica y comercial de los productos disponibles en el mercado.

También se indica que la Secretaría de Salud y la COPRISEG deben implementar campañas permanentes sobre los riesgos a la salud, programas de apoyo para dejar el tabaco y la nicotina, acciones educativas sobre los efectos ambientales de las colillas y residuos, así como estrategias dirigidas especialmente a niñas, niños, adolescentes y grupos vulnerables.

La propuesta fue turnada a la Comisión de Salud para su análisis y dictaminación.