Proponen diputados establecer el Día del Clavadista de La Quebrada

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Chilpancingo, Gro., a 17 de Septiembre del 2026.– Para declarar el 23 de marzo de cada año como el “Día Estatal del Clavadista de La Quebrada”, los diputados Joaquín Badillo Escamilla (Morena) y Alejandro Carabias Icaza (PVEM) presentaron una iniciativa de reforma y adiciones al artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero.

Lo anterior, como un merecido homenaje y reconocimiento público a las mujeres y hombres que han preservado por más de 90 años esta tradición que forma parte del patrimonio cultural de Acapulco y de Guerrero.

Respecto a la fecha para la conmemoración, los legisladores precisaron que es en honor de Raúl García Bravo “El Chupetas”, destacado clavadista acapulqueño y referente de esta tradición.

La propuesta menciona que el patrimonio cultural constituye un elemento fundamental para la preservación de la memoria histórica, la identidad colectiva y el sentido de pertenencia de los pueblos. En ese sentido, añaden los legisladores, la protección del patrimonio comprende no sólo los bienes materiales que poseen valor histórico, artístico o cultural, sino también aquellas manifestaciones, conocimientos, prácticas y expresiones que son transmitidas entre generaciones y forman parte de la identidad de una comunidad.

Se argumenta, además, que corresponde a las instituciones públicas reconocer, preservar y difundir aquellas expresiones que, por su permanencia histórica, arraigo social y significado colectivo representan la identidad de una sociedad, como en este caso son los clavados de La Quebrada, uno de los referentes turísticos más representativos del puerto.

Abundaron que entre los primeros exponentes de esta práctica se reconoce a Rigoberto Apac Ríos y otros jóvenes acapulqueños que participaron desde su origen, misma que adquirió progresivamente mayor organización y reconocimiento, hasta que en la década los 40 se creó la Asociación de Clavadistas Profesionales de La Quebrada, cuya labor ha resultado fundamental para la continuidad y transmisión generacional de esta tradición.

Reiteraron finalmente que una de las principales figuras que contribuyeron a consolidar el prestigio de La Quebrada, sin duda es Raúl García Bravo “El Chupetas”, reconocido como uno de los mejores exponentes del clavado de altura, cuya trayectoria forma parte de la memoria turística de Acapulco.

La propuesta fue turnada a la Comisión de Cultura para su análisis y emisión del dictamen.

Iniciativas

La Mesa Directiva dio lectura a un oficio signado por la gobernadora constitucional del estado, Evelyn Cecia Salgado Pineda, por medio del cual remitió la iniciativa preferente de Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guerrero. Fue turnada a la Comisión de Justicia.

La diputada Erika Lorena Lührs Cortés (MC) presentó una iniciativa de decreto por el que se reforma y adiciona la fracción VI del artículo 96 de la Constitución Política del Estado de Guerrero, para incorporar entre los requisitos de elegibilidad de magistradas y magistrados del Poder Judicial, el no haber sido consejera o consejero de un organismo público local electoral o del INE, ni vocal ejecutivo de una Junta Local Ejecutiva durante el año previo a la convocatoria correspondiente. Fue turnada a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos.

Con el objetivo de garantizar espacios 100% libres de humo y emisiones que protejan la salud pública, el diputado Jhobanny Jiménez Mendoza (PVEM) presentó una iniciativa de Ley de Protección contra la Exposición al Humo de Tabaco, Emisiones y Productos de Nicotina del Estado de Guerrero. Fue turnada a la Comisión de Salud

Por su parte, la diputada Gloria Villafuerte Soto (Morena) presentó una iniciativa de reforma al artículo 38 de la Ley 838 de Atención a los Migrantes del Estado de Guerrero para que se administre de manera separada la información estadística sobre las personas migrantes, la cual será pública únicamente de forma agregada, disociada y no identificable de los expedientes individuales o familiares de atención, garantizando su confidencialidad y la protección de datos personales. Fue turnada a la Comisión de Atención a Migrantes.

La diputada Leticia Mosso Hernández (PT) presentó una iniciativa de reforma al artículo 202 del Código Penal del Estado de Guerrero para clarificar y fortalecer el tipo penal de “violencia de género”, cuando la conducta se sustente en estereotipos, relaciones de poder o discriminación, incorporando, además, penas más severas. La propuesta contempla también un esquema escalonado de agravantes y la persecución oficiosa del delito si la víctima es menor de edad, adulta mayor, persona con discapacidad o enfrenta riesgo grave. Fue turnada a la Comisión de Justicia.

Con el objeto de armonizar la legislación estatal con el ámbito federal, la diputada Leticia Mosso Hernández (PT) presentó una iniciativa de reforma y adiciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado para modificar la denominación de la Secretaría de la Mujer por Secretaría de las Mujeres, fortaleciendo sus atribuciones con enfoques de igualdad sustantiva, interseccionalidad e interculturalidad, que amplíe la atención a mujeres indígenas, afromexicanas, rurales y en vulnerabilidad, entre otros aspectos. Fue turnada a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos.

Para frenar la impunidad y fomentar la responsabilidad vial, la diputada Gladys Cortés Genchi (PVEM) presentó una iniciativa de reforma al artículo 168 del Código Penal del Estado de Guerrero, que plantea sancionar con mayor firmeza la omisión de auxilio a personas atropelladas o lesionadas de manera culposa o fortuita, imponiendo penas de uno a cuatro años de prisión, así como la suspensión de la licencia de conducir por cinco años a quien omita brindar ayuda o se retire del lugar de los hechos. Fue turnada a la Comisión de Justicia.

Por último, el diputado Marco Tulio Sánchez Alarcón (Morena) presentó una iniciativa de reformas y adiciones a la Ley 1256 para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar del Estado de Guerrero, con el propósito de reforzar las acciones de prevención, atención y seguimiento del acoso y violencia escolar. Fue turnada a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología.