Javier Saldaña renuncia definitivamente a la rectoría de la UAGro

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Deja una Universidad fuerte, académicamente competitiva y en paz

Chilpancingo, Gro., a 19 de Septiembre del 2026.- Javier Saldaña Almazán presentó este viernes al Honorable Consejo Universitario su licencia definitiva al cargo de rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), cerrando un ciclo al frente de la máxima casa de estudios marcado por una transformación estructural, académica y social sin precedentes en la historia de la entidad.

​En un mensaje en sus redes sociales, Saldaña Almazán agradeció el respaldo de la comunidad universitaria y destacó que el trabajo en unidad permitió rescatar a la universidad de rezagos históricos para posicionarla en una de las instituciones públicas de educación superior más destacadas, estables y transparentes del país.

​Al realizar un balance de su gestión, Saldaña Almazán subrayó los ejes de la revolución e innovación institucional impulsada bajo su liderazgo.

Entre los logros más significativos resalta la descentralización educativa, una estrategia que logró llevar nuevos campus universitarios, preparatorias y carreras estratégicas a las regiones más apartadas de Guerrero, garantizando el acceso a la educación a miles de jóvenes que antes carecían de oportunidades en sus lugares de origen.

​En materia de transparencia y finanzas, la administración de Saldaña Almazán deja un legado de disciplina administrativa y rendición de cuentas.

La UAGro pasó de la inestabilidad a ser una institución auditable y confiable, respaldada por el máximo órgano fiscalizador del país, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), alcanzando el estatus histórico de cero observaciones durante los últimos 10 años.

A esto se suma una modernización sin precedentes en la infraestructura física, dotando a las facultades y escuelas de nuevos edificios, laboratorios y equipamiento tecnológico.

​En el ámbito de la justicia social y el humanismo, el ahora exrector implementó políticas de equidad pioneras a nivel nacional.

Bajo su mandato, se garantizó el acceso a la educación superior mediante cuotas de inclusión para estudiantes de pueblos originarios, afromexicanos, hijos de migrantes, residentes de la Sierra y jóvenes en situación de alta vulnerabilidad económica, materializando el lema de una “Universidad con Inclusión Social”.

​Al despedirse de las y los consejeros universitarios, Javier Saldaña Almazán afirmó que deja una UAGro fuerte, académicamente competitiva y en paz.

Reiteró que su compromiso con la educación y con el pueblo de Guerrero trasciende los espacios institucionales, asegurando que la transformación lograda en la universidad es irreversible y servirá como base para el desarrollo futuro del estado.