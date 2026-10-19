Proponen reforma constitucional para garantizar el derecho a la salud oncológica

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Chilpancingo, Gro., a 18 de Octubre del 2026.- Para incorporar el derecho de las mujeres a la “salud oncológica”, la diputada Erika Lorena Lührs Cortés presentó una iniciativa de adición al artículo 6 de la Constitución Política del Estado.

Al exponer los motivos de su propuesta, la diputada por Movimiento Ciudadano externó que el cáncer representa uno de los principales desafíos en materia de salud pública, cuyos efectos impactan no sólo en la vida y el bienestar de las pacientes, sino también en la economía y estabilidad de las familias.

Abundó que de acuerdo con cifras del Inegi, en Guerrero se registraron 132 defunciones de mujeres por cáncer de mama en 2023 y 155 en 2024, lo cual refleja la necesidad de fortalecer las acciones de prevención, información, detección temprana y atención médica integral de todos los cánceres que afectan a las mujeres.

Para lo anterior, la diputada propone adicionar la fracción IV Bis al numeral 1 del citado artículo constitucional, a efecto de reconocer expresamente el derecho de las mujeres a la “salud oncológica”, y que esta atención no se limite a las campañas preventivas o los estudios de detección, sino que incluya diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, cuidados paliativos y seguimiento médico, de acuerdo con las necesidades de cada paciente.

De la misma forma, la legisladora plantea establecer la obligación del Estado de garantizar el acceso oportuno, gratuito, integral y sin discriminación a los servicios de salud, estudios especializados, diagnósticos, medicamentos, tratamientos e insumos necesarios.

Y es que, detalló la diputada, una mastografía pierde parte de su propósito si las mujeres enfrentan largas esperas para confirmar un diagnóstico o iniciar su tratamiento, por lo que consideró indispensable fortalecer la coordinación institucional y asegurar la continuidad de la atención.

Las diputadas Beatriz Vélez Núñez (PRI) y Rebeca Núñez Martín del Campo (PRD) se adhirieron a esta iniciativa que fue turnada a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos.