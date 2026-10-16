Recibe Congreso el 5º Informe de Gobierno y el Paquete Fiscal 2027

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Chilpancingo, Gro., a 15 de Octubre de 2026.- Los presidentes de la Junta de Coordinación Política y de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, el diputado Joaquín Badillo Escamilla y la diputada Erika Isabel Guillén Román, respectivamente, recibieron este jueves el Quinto Informe de Gobierno de la gobernadora Evelyn Cecia Salgado Pineda, junto a la propuesta de Paquete Fiscal 2027, de manos de la encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta López Vega, y del secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, Raymundo Segura Estrada.

En el marco de este acto protocolario, el diputado Joaquín Badillo reconoció la disposición del Poder Ejecutivo para hacer entrega en tiempo y forma de su informe de labores y la previsión presupuestal de 2027, lo que da oportunidad al Poder Legislativo para analizar a profundidad sus contenidos.

Respecto al Paquete Fiscal 2027 que contempla la distribución de recursos para los 85 municipios, los organismos públicos descentralizados y los tres poderes del Estado, Badillo Escamilla indicó que el Poder Legislativo hará una revisión pulcra y objetiva, atendiendo con énfasis los rubros prioritarios, como son los sectores más vulnerables.

En cuanto a la Glosa y comparecencias de funcionarias y funcionarios del gabinete, adelantó que de igual forma el Congreso está preparado para realizar con responsabilidad y pluralidad este proceso de transparencia y rendición de cuentas, a fin de valorar los avances, resultados y acciones pendientes.

En su oportunidad, la diputada Erika Isabel Guillén Román destacó que la rendición de cuentas es una obligación del servicio público y un principio fundamental de la democracia. En ese sentido, indicó que recibir esta información permitirá a la representación del pueblo conocer los resultados de la administración estatal, identificar los retos pendientes y establecer las prioridades que orientarán el ejercicio gubernamental en el próximo año.

Respecto al Paquete Fiscal, destacó que el presupuesto debe garantizar derechos humanos y atender las necesidades de la población, por lo que ambos documentos serán analizados con responsabilidad, transparencia y perspectiva de derechos humanos, priorizando a los sectores más vulnerables.

Al hacer uso de la palabra, la encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno y representante de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, Anacleta López Vega, externó que la entrega del Informe de Gobierno es una de las responsabilidades más importantes del Poder Ejecutivo y refleja el compromiso de la administración estatal con la transparencia y la rendición de cuentas.

Manifestó que el mismo da cuenta del trabajo y los avances alcanzados, todos bajo una visión humanista en pro de la justicia social y mayores oportunidades para las y los guerrerenses.

Por su parte, el secretario de Finanzas y Administración, Raymundo Segura Estrada, informó que el Presupuesto de Egresos del Estado 2027 asciende a un monto de 93 mil 741 millones de pesos, lo que representa un incremento de 7.7 por ciento respecto al ejercicio anterior.

Precisó que de este monto se estiman 90 mil 426 millones de pesos provenientes de ingresos federales y una recaudación de ingresos propios por 3 mil 315 millones de pesos, lo que indica un aumento proyectado del 12 por ciento.

Asimismo, adelantó que no se contemplan nuevos impuestos ni incrementos en las tasas, sino fortalecer la recaudación mediante la eficiencia administrativa y el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

En el evento también participó el secretario de Planeación y Desarrollo Regional, René Vargas Pineda, y como testigos las diputadas Leticia Mosso Hernández y María Irene Montiel Servín, integrantes de la Junta de Coordinación Política; la diputada Guadalupe García Villalva, presidenta de la Comisión de Hacienda, así como los diputados Jesús Parra García, Pánfilo Sánchez Almazán, Vladimir Barrera Fuerte, Héctor Suárez Basurto y las diputadas Beatriz Vélez Núñez, Ma. del Pilar Vadillo Ruiz y Claudia Sierra Pérez.