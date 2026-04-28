Proponen Registro Civil gratuito a domicilio para Adultos mayores y personas con discapacidad

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Chilpancingo, Gro., a 27 de Abril del 2026.— El diputado Juan Valenzo Villanueva presentó una iniciativa para adicionar la fracción XLI Bis al artículo 22 y la fracción IX Bis al artículo 37 de la Ley 495 del Registro Civil del Estado de Guerrero, con el objetivo de garantizar un servicio gratuito a domicilio para la realización de trámites del estado civil en favor de personas adultas mayores y personas con discapacidad que no puedan trasladarse a las oficialías.

En su exposición de motivos, destacó que el derecho a la identidad es fundamental para el ejercicio de otros derechos, por lo que es necesario eliminar las barreras físicas y administrativas que impiden su acceso, especialmente para los sectores más vulnerables.

Informó que, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento en México (ENASEM 2021), en el país existen 25.9 millones de personas de 53 años y más, de las cuales 62.3 porciento percibe su estado de salud como regular o malo, y 15 porciento presenta limitaciones para realizar actividades básicas, lo que refleja las dificultades para acudir a servicios públicos.

Indicó que estas condiciones se agravan en zonas con alta marginación, donde muchas personas adultas mayores y con discapacidad enfrentan obstáculos para acceder a trámites esenciales del Registro Civil.

Por ello, Juan Valenzo propone que las oficialías del Registro Civil otorguen atención a domicilio sin costo alguno, previa acreditación médica, y que se establezca un procedimiento claro que garantice este servicio en todo el estado.

Remarcó que el acercamiento de los servicios públicos a los sectores más vulnerables coadyuva a la eliminación de barreras económicas y de movilidad, a la reducción del rezago en trámites del estado civil, al fortalecimiento de la certeza jurídica de las personas y a la posibilidad de acceder a otros derechos como salud, programas sociales y seguridad social.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su análisis y dictaminación.