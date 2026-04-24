Participa Javier Saldaña en la II Cumbre de Rectoras y Rectores México–España

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▪️Hoy la UAGro trasciende fronteras

España, a 23 de abril del 2026.- Desde la Universitat Jaume I, en Castellón de la Plana, el rector de la UAGro, Javier Saldaña Almazán participó en la II Cumbre de Rectoras y Rectores México–España.

Saldaña Almazán destacó que este es un espacio estratégico donde las universidades construyen alianzas que impactan más allá de sus territorios.

En este encuentro internacional, la UAGro se proyecta como una institución activa y competitiva, sumándose a una agenda binacional compartida basada en la innovación, la sostenibilidad y la movilidad académica en la región.

“En mi participación, expuse el impulso al fortalecimiento de nuestra política de internacionalización, que hemos consolidado como estrategia que integra tendencias globales como las microcredenciales, la educación híbrida, con el objetivo de posicionar a la UAGro en el escenario Iberoamericano”, expuso el rector de la Uagro.

“Buscamos como institución aportar al mundo soluciones globales que transformen la educación superior y sienten las bases para el futuro”, subrayó finalmente.