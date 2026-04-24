Propuestas del Parlamento Infantil 2026 servirán para construir un estado más justo, democrático, inclusivo y humano

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Chilpancingo, Gro., a 23 de Abril del 2026.— Las propuestas e ideas que presenten las niñas y los niños guerrerenses en el XVIII Parlamento Infantil de Guerrero 2026 serán fundamentales para la construcción de un estado más justo, democrático, inclusivo y humano, coincidieron diputadas y diputados de la LXIV Legislatura.

Al dar la bienvenida a las y los parlamentaristas provenientes de las ocho regiones de la entidad, la diputada Glafira Meraza Prudente, presidenta de la Comisión Legislativa de las Niñas, Niños y Adolescentes, resaltó que este espacio no solo simboliza un ejercicio cívico, sino que representa la oportunidad de escuchar, valorar y reconocer la voz de la niñez guerrerense.

“Que cada palabra que hoy se pronuncie en este recinto sea semilla de cambio, que cada idea sea una luz de esperanza y que cada participación sea un paso más hacia un Guerrero más justo, más humano y solidario”, señaló.

Meraza Prudente los conminó a expresarse sin miedo y a hablar con libertad, pero, sobre todo, con el corazón, porque cada palabra que digan tiene importancia, cada idea suma y cada propuesta puede ser el inicio de un cambio.

El diputado Jesús Urióstegui García, presidente de la Junta de Coordinación Política, durante su participación, destacó que el Congreso del Estado es la casa del pueblo donde hoy las niñas y los niños representan la voz de todas las regiones de la entidad.

Subrayó que su participación es resultado de su compromiso e ideas, y no de la casualidad; además, señaló que este ejercicio paritario refleja la igualdad y la importancia de la infancia en la vida democrática, reconociendo que sus propuestas pueden generar cambios reales en la sociedad.

Les invitó a seguir levantando la voz con valentía por un mejor futuro para el estado.

En su intervención, el diputado Héctor Suárez Basurto, secretario de la Comisión Legislativa de Educación, Ciencia y Tecnología, mencionó que este parlamento es muestra de que se reconoce a las niñas y niños como el motor y futuro de Guerrero, destacando su papel como representantes de sus escuelas, comunidades y regiones.

Subrayó la importancia de expresar sus ideas, proponer iniciativas, exhortar a las autoridades y contribuir al desarrollo y bienestar del estado de Guerrero.

Por su parte, el secretario de Educación en Guerrero, Ricardo Castillo Peña, manifestó que este ejercicio es un espacio para que las niñas y niños expresen sus ideas y representen la voz de sus regiones.

Dijo que uno de los objetivos principales de este ejercicio es fomentar el diálogo, la participación y la escucha activa, por lo que los exhortó a expresar con libertad sus inquietudes y propuestas para construir un Guerrero más justo y solidario.

Al XVIII Parlamento Infantil de Guerrero 2026 asistieron las diputadas Catalina Apolinar Santiago y Gladys Cortés Genchi; la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, Cecilia Narciso Gaytán; la magistrada y los magistrados del Tribunal Electoral, Evelyn Rodríguez Xinol, Daniel Preciado Temiquel y César Salvador Alpízar; así como la consejera electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, Dora Luz Morales Leyva, entre otras servidoras y servidores públicos.