“No quepa duda, Bety es nuestra coordinadora”, sentencia Ariadna Montiel

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La presidenta de Morena respalda el trabajo de Beatriz Mojica y señala que las definiciones internas se mantienen conforme a las reglas establecidas por el partido

Chilpancingo, Gro., a 15 de Octubre del 2026.— La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, respondió de manera tajante a los cuestionamientos de reporteros sobre el proceso interno en Guerrero y ratificó a Beatriz Mojica Morga como coordinadora estatal.

“Así que no quepa duda, Betty va a ser nuestra, es nuestra coordinadora y tiene mucha tarea”, afirmó.

Montiel respaldó además el trabajo realizado por Mojica y aseguró que su desempeño ha sido reconocido tanto ante diputados como con la estructura partidista.

“Lo ha hecho y la verdad le hemos reconocido en la reunión con los diputados y con la estructura que lo ha hecho muy bien, avanzamos muy bien”, sostuvo.

La dirigente nacional recordó que quienes aspiraron a encabezar las tareas del partido aceptaron desde su registro las condiciones establecidas en la convocatoria y firmaron su compromiso de sujetarse al procedimiento aprobado por el Consejo Nacional de Morena.

Señaló que dentro del partido existen distintas opiniones y que todas tienen derecho a expresarse, pero subrayó que hay reglas y un proceso previamente establecido.

No confirma encuesta para Félix

Al ser cuestionada específicamente sobre la pretensión de Félix Salgado Macedonio de ser considerado en una encuesta y sobre si existía un compromiso de su parte para realizarla, Montiel no confirmó que el senador con licencia vaya a ser medido.

Explicó que lo conversado ha sido la realización de estudios para conocer las condiciones del partido y afinar su estrategia rumbo a 2027.

Añadió que Morena analizará su situación en las distintas regiones de Guerrero, pero reiteró que la coordinación estatal ya está definida.

“Lo que sigue es cómo vamos, cómo estamos en cada región del estado, analizar eso, pues eso sí lo vamos a hacer”, explicó.

Montiel reconoció la trayectoria y el trabajo político de Salgado Macedonio, así como su respaldo a Mojica, pero recordó que las reglas internas le impiden participar en este proceso y descartó una candidatura para 2027.

“Él no va a participar, evidentemente, en la coordinación porque no se podía registrar por la regla que tenemos ni será candidato”, puntualizó.

La presidenta de Morena adelantó que el método de encuesta continuará utilizándose en las siguientes etapas para definir responsabilidades en distritos federales, locales y municipios.

Con ello, Montiel dejó firme la definición política en Guerrero: las mediciones y estudios que realice Morena estarán encaminados a preparar su estrategia y los procesos que siguen, mientras que Beatriz Mojica está al frente de la coordinación estatal.