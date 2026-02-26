Reforma electoral, devolver al pueblo el poder de decisión

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 25 de Febrero del 2026.- El diputado Jesús Urióstegui García, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Guerrero, afirmó que la propuesta de reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tiene como espíritu principal fortalecer la democracia y devolver al pueblo el poder de decisión.

En una entrevista en el marco de la presentación de la iniciativa, Urióstegui dijo que la bancada de Morena respalda “absolutamente” la propuesta presentada por Sheinbaum, señalando que responde a demandas de la ciudadanía para limitar excesos y ampliar la participación popular en los procesos electorales.

El legislador subrayó que, aunque hay posiciones críticas desde otros partidos, en Morena se privilegiará el diálogo con todas las fuerzas políticas para analizar el contenido de la reforma “a detalle” antes de emitir una postura final.

Al abordar temas específicos abordados en la iniciativa, como la reducción de salarios en congresos locales, la desaparición de plurinominales y ajustes al financiamiento de partidos, Urióstegui enfatizó que estos planteamientos buscan recuperar el poder popular y garantizar que el voto ciudadano tenga un impacto directo en la conformación de los poderes públicos, más allá de posiciones partidistas.

“La intención es escuchar a todas las fracciones… y al final del día encontrar un documento que nos ayude a los mexicanos a poder recuperar precisamente el poder popular”, señaló.