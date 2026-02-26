Congreso del Estado recibe informes de la CDHEG y reafirma compromiso con los Derechos Humanos

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 25 de Febrero del 2026.– Los derechos humanos no deben quedarse en una declaración retórica de buenas intenciones; deben constituirse en el parámetro de validez de nuestras leyes, el límite del poder público y la medida ética que rija la actuación de las instituciones, afirmó el diputado Alejandro Carabias Icaza, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, al recibir el Informe de Labores 2025 de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG), que preside Cecilia Narciso Gaytán.

Carabias Icaza refrendó la disposición institucional del Congreso para analizar con responsabilidad el contenido del informe, identificar áreas de oportunidad y fortalecer el marco normativo desde el ámbito legislativo, acompañando a la CDHEG en su labor. Subrayó que, conforme a sus atribuciones, el Poder Legislativo contribuirá a consolidar una cultura de respeto irrestricto a los derechos humanos en la entidad.

Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, diputado Jesús Urióstegui García, reconoció el trabajo de la presidenta Cecilia Narciso Gaytán y del personal de la Comisión, y destacó que la defensa de los derechos humanos implica una responsabilidad compleja y permanente, especialmente en favor de personas en situación de vulnerabilidad, exclusión o violencia.

Señaló que el informe no solo refleja quejas, recomendaciones y resoluciones, sino que constituye un espejo de la realidad social del estado: “de las voces que no han sido escuchadas, de las omisiones que deben corregirse, de las violaciones que deben prevenirse y de los caminos que debemos transitar juntas y juntos para construir un Guerrero más justo, incluyente y respetuoso de los derechos humanos”.

Urióstegui García destacó que el Poder Legislativo ha impulsado acciones concretas en la materia, como la reciente reforma al Código Penal que prohíbe y sanciona el matrimonio infantil, la cohabitación forzada, las uniones tempranas y la venta de menores, estableciendo penas de hasta 15 años de prisión para quienes promuevan estas prácticas. Asimismo, celebró la coordinación institucional con la gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda.

Al hacer entrega de su informe, la presidenta de la CDHEG, Cecilia Narciso Gaytán, subrayó que la defensa de los derechos humanos requiere la participación coordinada de los tres poderes del Estado, pues es una responsabilidad compartida. Añadió que las comisiones públicas de derechos humanos constituyen instrumentos no jurisdiccionales fundamentales para la protección de la dignidad humana.

Explicó que el informe cumple con el mandato constitucional y legal de promover y defender los derechos humanos, en concordancia con los programas nacional y estatal en la materia, orientados a fortalecer su eficacia, cobertura y accesibilidad, así como a reducir las brechas de desigualdad entre distintos sectores sociales, regiones, géneros y grupos etarios.

Detalló que, durante el periodo informado, la Comisión recibió 12,287 documentos; realizó 129 mesas de trabajo, 443 conciliaciones y 125 reuniones internas; efectuó 15 visitas a delegaciones regionales; firmó 17 convenios de colaboración con instituciones educativas, dependencias estatales y organizaciones de la sociedad civil; llevó a cabo 20 sesiones del consejo consultivo; atendió 17 solicitudes de transparencia; recibió 16 denuncias en el Órgano Interno de Control; y registró 431 denuncias relacionadas con grupos vulnerables, además de brindar acompañamiento en diversos procedimientos.

En materia de personas desaparecidas, informó que se dio acompañamiento a colectivos; se difundieron 426 fichas de búsqueda a través de la página oficial de la Comisión; se realizaron 339 tomas de muestras biológicas en coordinación con la Fiscalía General de la República y la Fiscalía del Estado; se lograron 85 identificaciones de cuerpos; y se efectuaron 37 jornadas de búsqueda.

Al evento asistieron las diputadas y los diputados Juan Valenzo Villanueva, Alejandro Bravo Abarca, Pánfilo Sánchez Almazán, Víctor Hugo Vega Hernández, Jorge Iván Ortega Jiménez, Edgar Ventura de la Cruz, Jesús Parra García, Robell Urióstegui Patiño, Erika Lorena Lurhs Cortés, Violeta Martínez Pacheco, Glafira Meraza Prudente, Gladys Cortés Genchi y Erika Isabel Guillén Román.