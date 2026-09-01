Se realiza entrega-recepción de la Mesa Directiva para el Tercer Año de la LXIV Legislatura

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Chilpancingo, Gro., 31 de agosto de 2026.- Este lunes se llevó a cabo la ceremonia de entrega-recepción de la Mesa Directiva para el Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado, encabezada por los presidentes entrante y saliente, diputada Erika Isabel Guillén Román y diputado Alejandro Carabias Icaza, respectivamente.

Luego de recibir los libros que contienen los asuntos legislativos, Erika Guillén refirió que los trabajos que encabezará se desarrollarán con apego a la legalidad, privilegiando el diálogo y respetando las diferencias ideológicas, pero anteponiendo las coincidencias para que le vaya bien a las y los guerrerenses.

Señaló que para quienes integran la Mesa Directiva del Tercer Año Legislativo, es un alto honor representar al Congreso por lo que actuarán con profesionalismo y amor a las y los guerrerenses. Finalmente, reconoció el trabajo de quienes fungieron como integrantes de la Mesa Directiva durante el Segundo Año.

Por su parte, el diputado Alejandro Carabias consideró una distinción haber tenido la oportunidad de representar al Congreso y señaló que la Mesa Directiva condujo los trabajos con apego a la legalidad, respeto e institucionalidad.

Informó que se trabajó en coordinación con los poderes Ejecutivo y Judicial cuando así se requirió, siempre con el ánimo de “cerrar filas” para sacar adelante los temas que requiere Guerrero para seguir avanzando.

Finalmente, agradeció y reconoció a las áreas operativas del Congreso, cuyos integrantes colaboran desde sus respectivas responsabilidades.

También se realizó la develación de la placa de la Mesa Directiva, que se suma a las exhibidas desde la LV Legislatura.

Estuvieron presentes también las diputadas y los diputados Claudia Sierra Pérez, Primera Vicepresidenta; Víctor Hugo Vega Hernández, Segundo Vicepresidente; Obdulia Naranjo Cabrera, secretaria propietaria; Leticia Mosso Hernández y Gladys Cortés Genchi, secretarias suplentes, integrantes de la Mesa Directiva entrante. Además, el secretario de Servicios Parlamentarios, José Enrique Solís Ríos, y el titular del Órgano Interno de Control, Ernesto Díaz Márquez.