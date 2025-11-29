En el informe del rector Javier Saldaña, ratifica la Gobernadora Evelyn Salgado su alianza con la UAGro

Anuncio

Destacan los logros de la institución en los últimos años en cobertura e infraestructura educativa

Acapulco, Gro., a 28 de Noviembre del 2025.- Al rendir su Segundo Informe de Labores 2024-2025, el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro), Javier Saldaña Almazán afirmó que esta institución es clave para construir un Guerrero con más oportunidades y justicia social.

Sostuvo que hoy la Universidad avanza con paso firme en la ruta de la transformación educativa y esto no sería posible sin el apoyo de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, a quien definió como “una aliada que quiere y respeta a la Universidad”.

En su oportunidad, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda reconoció por su parte, los logros que ha tenido la Universidad Autónoma de Guerrero en estos últimos años y refrendó su compromiso inquebrantable de seguir caminando “hombro con hombro” con esta institución.

Consideró que la Universidad “es ejemplo de que la educación media y superior solo tiene sentido cuando se pone al servicio del pueblo y que tiene que fungir como eje transformador”.

Durante una sesión solemne del Honorable Consejo Universitario, en el Forum Mundo Imperial, Saldaña Almazán rindió su segundo informe, en el que detalló las acciones que ha impulsado en estos 2 años de innovación y transformación.

En el acto estuvieron presentes el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Ricardo Salinas Méndez; el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Alejandro Carabias Icaza y el senador Manuel Añorve Baños, así como diputados locales y federales, estudiantes y maestros universitarios.

En su mensaje, ante un salón repleto, el rector de la Uagro agradeció a los presentes su respaldo a una institución que tiene claro que la educación es la unica vía para transformar nuestro entorno social y que ha demostrado su fortaleza en los momentos de adversidad.

“La Universidad ha demostrado fortaleza ante la devastación por fenómenos naturales, de la mano de nuestra gobernadora Evelyn Salgado Pineda, a quien le reconocemos su trabajo y capacidad de respuesta. Tenemos a un gran mujer al frente del estado de Guerrero”, subrayó en su mensaje el rector de la Uagro.

Destacó que la Universidad presenta una nueva cara, teniendo en poco tiempo avances que no tuvo en 50 años.

Entre los logros enumeró la admisión de 15 mil aspirantes de preparatoria, con una política de cero rechazados, la construcción de dos campus de educación superior en Tierra Caliente y La Sierra, ampliando la infraedtructura, al igual que su oferta educativa con 13 nuevas licenciaturas.

Destacó también que el tema de la transparencia y rendición de cuentas ha sido prioritario para la Universidad y que, durante 8 años consecutivos cero observaciones de la Auditoría Superior del Estado, lo que demuestra que “en la Uagro cuidamos cada peso del presupuesto estatal y federal”.

El rector puntualizó que la Universidad tiene fortaleza y está preparada para cada etapa que le toque enfrentar en su camino para transformar la educación al servicio de Guerrero.