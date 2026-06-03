Jesús Urióstegui llama al diálogo tras manifestación de la CETEG en el Congreso; reitera apertura institucional

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Chilpancingo, Gro., a 02 de Junio del 2026.- El presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado, Jesús Urióstegui García, hizo un llamado al diálogo y a la construcción de acuerdos tras la manifestación realizada este martes por integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) en las instalaciones del Poder Legislativo.

Entrevistado luego de los acontecimientos, el legislador sostuvo que el Congreso de Guerrero ha mantenido de manera permanente una política de apertura hacia las distintas expresiones sociales y reiteró que la vía del entendimiento y las mesas de trabajo debe prevalecer para la atención de las demandas ciudadanas.

“Nosotros respetamos mucho la libertad de expresión y la libertad de manifestación. Siempre hemos sido respetuosos de estos derechos y seguiremos privilegiando el diálogo y la construcción de acuerdos”, expresó.

Urióstegui García señaló que en Guerrero existe un gobierno que ha garantizado el ejercicio de la libre manifestación y consideró que las demandas de los distintos sectores deben canalizarse a través de mecanismos institucionales que permitan encontrar soluciones.

En ese sentido, reiteró que el Congreso del Estado mantiene disposición para contribuir al entendimiento entre las partes y servir como un espacio de interlocución cuando así se requiera.

“Estamos puestos y dispuestos para poder servir como puente. Hacemos un llamado al diálogo, a las mesas de trabajo y a la construcción de acuerdos para que las demandas puedan ser atendidas”, afirmó.

El también coordinador del Grupo Parlamentario de Morena precisó que no existió una solicitud previa de reunión o diálogo por parte de los manifestantes antes de su llegada al Congreso, por lo que los hechos ocurrieron sin que hubiera mediado algún planteamiento formal ante el Poder Legislativo.

“Jamás hubo una solicitud de diálogo. Nosotros siempre hemos estado atentos y abiertos a escuchar, pero en este caso no existió ningún acercamiento previo”, puntualizó.

Urióstegui destacó que al momento de la movilización diputadas, diputados, trabajadores y ciudadanos realizaban actividades ordinarias en el recinto legislativo, incluyendo reuniones de comisiones y diversas gestiones institucionales.

Respecto a los daños registrados durante la protesta, informó que el Congreso realiza una valoración de los hechos y mantiene comunicación con las personas afectadas para dar seguimiento a la situación.

Sin embargo, insistió en que lo más importante en este momento es privilegiar la comunicación y el entendimiento.

“Lo fundamental es seguir apostando al diálogo. Las diferencias y las demandas deben encontrar cauces institucionales para su atención, y desde el Congreso siempre habrá disposición para contribuir a ello”, sostuvo.

Finalmente, Jesús Urióstegui reiteró que los planteamientos realizados por la CETEG corresponden a temas de carácter federal, por lo que confió en que continúen desarrollándose los espacios de diálogo entre las autoridades competentes y el magisterio para avanzar en la atención de sus demandas.