Congreso del Estado convoca al Parlamento Juvenil Guerrero 2026

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Chilpancingo, Gro., a 02 de Junio del 2026.— El Congreso del Estado aprobó la celebración del Parlamento Juvenil Guerrero 2026, con el propósito de generar un espacio de participación ciudadana y formación democrática dirigido a las juventudes guerrerenses.

Dicho Parlamento se realizará los días 13 y 14 de agosto de este año en el recinto oficial del Palacio Legislativo, en coordinación con la Secretaría de la Juventud y la Niñez del Gobierno del Estado y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPC Guerrero).

El diputado Jorge Iván Ortega Jiménez, presidente de la Comisión de la Juventud y el Deporte, al presentar un Punto de Acuerdo, destacó que este ejercicio tiene como objetivo fortalecer la participación política de las juventudes, fomentar la cultura democrática, impulsar el liderazgo juvenil y abrir espacios para que las nuevas generaciones expresen propuestas y opiniones sobre los principales temas de interés público que enfrenta Guerrero.

Asimismo, dijo que el Parlamento Juvenil constituye una herramienta de educación cívica práctica que permite a las y los participantes conocer de manera directa el funcionamiento del Poder Legislativo, sus procesos deliberativos y la importancia de la construcción de acuerdos para la solución de los problemas sociales.

De acuerdo con la convocatoria aprobada, el Parlamento estará integrado por 46 jóvenes parlamentaristas de entre 18 y 29 años de edad, garantizando la paridad de género y la inclusión de personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria.

El proceso de selección iniciará con el registro de aspirantes, el cual permanecerá abierto desde la publicación de la convocatoria y hasta el 22 de junio de 2026, mediante una plataforma digital habilitada por el Congreso del Estado.

Posteriormente se realizarán ocho Encuentros Regionales Virtuales de Participación Ciudadana, en los que las y los jóvenes expondrán propuestas relacionadas con nueve ejes temáticos: mujeres, género y diversidad sexual; migración; identidad y representación política de los pueblos indígenas y afromexicanos; derechos culturales de la juventud; salud pública y seguridad social; prevención de adicciones, derechos sexuales y reproductivos; acceso a la justicia para adolescentes; inteligencia artificial, medios digitales y redes sociales; así como protección del medio ambiente y bienestar animal.

“Con este ejercicio, el Congreso del Estado reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la democracia participativa, la formación de ciudadanía activa y la construcción de espacios incluyentes que permitan a las juventudes contribuir al desarrollo político, social y cultural de Guerrero”, apuntó Ortega Jiménez.

INTERVENCIONES

La diputada Erika Guillén Román, intervino en relación al Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, conmemorado el 28 de mayo.

La diputada Araceli Ocampo Manzanares participó sobre el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres.

La diputada Diana Bernabé Vega intervino con el tema: 2 años de transformación en México de la mano de la primera mujer presidenta. Se sumaron a la participación las diputadas Glafira Meraza Prudente, Araceli Ocampo Manzanares, Ana Lilia Botello Figueroa, Ma. Guadalupe Eguiluz Bautista y los diputados Pánfilo Sánchez Almazán y Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros.