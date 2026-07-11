Fortalece la UAGro la gestión estratégica por el futuro de la comunidad universitaria

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▪️Asiste la rectora Leticia Jiménez Zamora a importante reunión en CDMX

Acapulco, Gro., a 10 de Julio del 2026.- En una reunión de trabajo clave celebrada en Palacio Nacional, la Rectora de la Universidad Autónoma de Guerrero, la Dra. Leticia Jiménez Zamora, sostuvo un encuentro con la Mtra. Berta Gómez Castro, titular de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Durante este diálogo, se abordaron temas estratégicos fundamentales para consolidar la estabilidad financiera de la máxima casa de estudios.

Asimismo, se reafirmó el compromiso de impulsar proyectos prioritarios en materia de investigación, innovación e infraestructura, siempre con el objetivo de elevar la calidad educativa en beneficio de toda la comunidad universitaria.

Con una visión clara, responsabilidad y manteniendo un vínculo estrecho con las instancias del Gobierno de México, la UAGro reafirma su capacidad para afrontar con éxito los retos actuales del sistema educativo, trabajando siempre por el bienestar sus estudiantes.